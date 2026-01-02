黃詩詩 - 開Dom Perignon香檳 賀新年 | 詩詩酒樂園

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　新一年祝大家身體健康！平安大吉！事事順利！相信很多愛酒的朋友，都會在特別日子或節慶，開一瓶特別的葡萄酒慶祝！我喜歡在新年開香檳，「卜」一聲非常有儀式感，令人雀躍！新年新開始，選甚麼特別香檳慶祝好？這令我想起早前參加法國著名香檳莊Dom Perignon聯乘香港置地文華東方酒店3星米芝蓮餐廳Amber 20周年的「8手聯乘Dom Perignon Society盛宴」活動。

　　8手星級名廚包括Richard Ekkebus、Jungsik Yim、Cedric Satabin及Yusuke Takada，配以Dom Perignon 2015年及Dom Perignon P2 2005年香檳。首先以Dom Perignon 2015年作歡迎酒，然後走入Amber廚房跟4位大廚會面，並在廚房試食4款餐前小食，之後便回到餐廳試4款主菜及甜品，每款菜式都各具特色，配以兩款Dom Perignon香檳，相當精彩！

　　Dom Perignon 2015年香氣四溢，陳釀約8年才出廠，清新而具層次，帶白花、蜜糖、柑橘、青木瓜、檸檬皮、咖啡豆、烤烘及礦物等味道。至於Dom Perignon P2 2005年，P2（Plénitude 2）意思是更長時間陳釀，最少15年才除渣入瓶，帶來更具層次的味道。此香檳帶烤烘、白花、牛油麵包、果仁、杏仁、蜜糖、柑橘、芒果及礦物等味道，複雜而餘韻悠長。

　　這20周年美酒佳餚盛宴十分難忘，那就開一瓶Dom Perignon香檳賀新年，回味一下，同時展望新一年會有更多難忘體驗！祝大家新年快樂！

葡萄酒及烈酒作家
酒評人及電視節目主持
黃詩詩

