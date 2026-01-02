KellyChu - 「信譽/品牌管理」 案例 展現嶄新品牌形象 周大福首戰「公關界奧斯卡」摘銀獎 | Executive日記

有「公關界奧斯卡」之稱的香港公共關係獎於本周二圓滿舉行，今屆總共頒發了32個獎項，涵蓋多個公關案例獎項類別，其中百分之三十是首次參與的機構，包括摘下信譽/品牌管理銀獎的周大福珠寶集團。



周大福珠寶去年經歷品牌轉型之旅，透過推出專屬PANTONE色調「周大福紅」及全新標誌、持續優化全渠道體驗、推出糅合傳統文化與現代設計的產品，如周大福故宮、傳福及傳喜系列，以至聯乘人氣IP打造聯名系列，展現出嶄新品牌形象。其企業傳訊團隊以縝密布局、精準執行的品牌轉型傳訊策略，成功塑造大眾對品牌的全新正面認知，是今次得以在激烈競爭中脫穎而出的原因。



為深化「用珠寶讓世界看到中國之美」品牌精髓，周大福珠寶贊助並參與由中央美術學院主辦的首飾藝術國際巡迴展，並邀請香港和內地傳媒遠赴德國參觀，豐富報道視角；更請傳媒人深入順德生產基地見證在品牌轉型之旅中，周大福如何糅合傳統工藝、美學與創新去打造標誌性產品，讓大家親身參與到這場旅程，從而令報道內容更自然、更具深度與可信性，豐富大眾對周大福珠寶的全新認識。



由香港公共關係專業人員協會主辦的第六屆香港公共關係獎，共設10個公共關係活動類別，包括信譽／品牌管理、企業可持續發展、跨境傳訊等。當中，香港迪士尼樂園度假區的案例榮獲「最高榮譽大獎」，成為本屆最傑出的金獎作品；而香港麥當勞的個案則奪得「最佳創意獎」。資深公關從業員盧炳松獲頒「卓越公關專業人員大獎」，以表彰其在業界的傑出表現及重要貢獻。



KellyChu