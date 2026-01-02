李純恩 - 等着回家了 | 好好過日子

在郵輪上碰到不少讀者，他們都看了我臨出發前寫的那篇《上郵輪之前》，說知道我也乘這趟船，笑問我感受如何，還忐忑否？



我郵輪坐得不多，如此巨大的郵輪還是第一次坐。此船高十五層，往岸上一靠，碼頭上就像起了一座巨大的公共屋邨。如果滿員的話，船上有五千乘客，這次據說沒有滿座，「只有」四千七百六十六人。



除了半夜，船上幾乎隨時都在供應食物，早餐說是吃到十點，但十點四十分還有人沒離座，十一點鐘午餐就開始了。所有餐廳輪流轉着供應食物，要應付幾千張嘴，餐飲部繁忙的程度可想而知。我問一個餐飲部的職員船上有多少同事，他說各餐廳的服務員有四百九十多人，廚房有二百多人，酒吧有一百多人。加起來差不多八百人。這還只是餐飲部門，反正所有船員加起來，人數比乘客還要多得多。



大輪船像一座在海上行走的城堡，人數比一個普通的小鎮還多，吃飯的時間或者有熱門活動的地方都見人頭湧湧，下船如果想坐個出租車，一條長龍排得天長地久。等到每天黃昏大家一起回船，過關登船的隊伍也分外壯觀。在海上航行的日子，所有可以面對海景的座椅和躺椅上都坐着和躺着吃了一頓又一頓再一頓的人，十之七八面對着大海橫七豎八睡着。這種不顧儀態的睡法之香甜，只有閒極無聊飯氣攻心的人才明白箇中緣由。他們在家裏未必睡得這麼香。



所幸船上餐飲尚好，餐廳多，自助餐選擇也多，這次在船上九天我吃了十一個漢堡包。相比之下，有一年農曆新年坐郵輪遊星馬泰，那才是噩夢。那些在船上遇到的讀者聽我這麼說，倒是替我鬆了口氣，於是又笑着問，下次還來嗎？我看着他們，嘿嘿一笑。



李純恩