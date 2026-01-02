Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 等着回家了 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　在郵輪上碰到不少讀者，他們都看了我臨出發前寫的那篇《上郵輪之前》，說知道我也乘這趟船，笑問我感受如何，還忐忑否？

　　我郵輪坐得不多，如此巨大的郵輪還是第一次坐。此船高十五層，往岸上一靠，碼頭上就像起了一座巨大的公共屋邨。如果滿員的話，船上有五千乘客，這次據說沒有滿座，「只有」四千七百六十六人。

　　除了半夜，船上幾乎隨時都在供應食物，早餐說是吃到十點，但十點四十分還有人沒離座，十一點鐘午餐就開始了。所有餐廳輪流轉着供應食物，要應付幾千張嘴，餐飲部繁忙的程度可想而知。我問一個餐飲部的職員船上有多少同事，他說各餐廳的服務員有四百九十多人，廚房有二百多人，酒吧有一百多人。加起來差不多八百人。這還只是餐飲部門，反正所有船員加起來，人數比乘客還要多得多。

　　大輪船像一座在海上行走的城堡，人數比一個普通的小鎮還多，吃飯的時間或者有熱門活動的地方都見人頭湧湧，下船如果想坐個出租車，一條長龍排得天長地久。等到每天黃昏大家一起回船，過關登船的隊伍也分外壯觀。在海上航行的日子，所有可以面對海景的座椅和躺椅上都坐着和躺着吃了一頓又一頓再一頓的人，十之七八面對着大海橫七豎八睡着。這種不顧儀態的睡法之香甜，只有閒極無聊飯氣攻心的人才明白箇中緣由。他們在家裏未必睡得這麼香。

　　所幸船上餐飲尚好，餐廳多，自助餐選擇也多，這次在船上九天我吃了十一個漢堡包。相比之下，有一年農曆新年坐郵輪遊星馬泰，那才是噩夢。那些在船上遇到的讀者聽我這麼說，倒是替我鬆了口氣，於是又笑着問，下次還來嗎？我看着他們，嘿嘿一笑。

李純恩

最Hit
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
4小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
6小時前
叱咤2025丨MIRROR、姜濤缺席照得「最愛獎項」 鄧麗欣獲我最喜愛的女歌手
01:34
叱咤2025丨MIRROR、姜濤缺席照得「最愛獎項」 鄧麗欣獲我最喜愛的女歌手
影視圈
3小時前
麥玲玲馬年運程2026│12生肖整體運勢預測 4生肖犯太歲要注意 屬雞吉星高照 財運/桃花運表現亮眼
麥玲玲馬年運程2026│12生肖整體運勢預測 4生肖犯太歲要注意 屬雞吉星高照 財運/桃花運表現亮眼
生活百科
13小時前
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
影視圈
11小時前
叱咤2025｜陳康堤奪樂壇生力軍女歌手金獎  台上鬼馬提「Eason」 歌神之女露纖腰有台型
叱咤2025｜陳康堤奪樂壇生力軍女歌手金獎  台上鬼馬提「Eason」 歌神之女露纖腰有台型
影視圈
5小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
8小時前
瑞士阿爾卑斯山度假區酒吧離奇爆炸 當地警方：約40死百人傷
00:39
瑞士阿爾卑斯山酒吧爆炸致40死約百傷 目擊者：醫院「被燒傷者淹沒」
即時國際
5小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
15小時前
更多文章
李純恩 - 一天一城 | 好好過日子
　　郵輪離開長崎，一夜無話，第二天早上到了熊本。 　　蜻蜓點水的旅遊節目是先坐車去熊本城堡，然後吃午飯。由於碼頭離市區要一個多小時的車程，吃完午飯也就要往回走了。天清氣朗，陽光普照，熊本城周圍的樹雖然都禿了，但在冬陽的照耀下，倒有一股蒼勁之勢。城堡在前些年的地震中被震塌了一部分，眼前是修復之後的模樣。日本各地的城堡都曾毀於兵火地震，毀完再修，幾乎沒有原裝貨。 　　日本鬧熊患，但九州倒是
2025-12-31 02:00 HKT
好好過日子