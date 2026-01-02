麥華章 - 高端食品生產強國 | 玫瑰人生

早陣子，查小欣及夫婿Ben哥邀約晚飯，席設鄰近太子站特色火鍋店鹿鼎薈，該店以健康補充品鹿角靈芝入饌，被譽為全港首創以靈芝為主題的養生火鍋店。不說不知，原來生意瓣數多多兼廚藝了得的Ben哥，最近應邀成該店顧問，為該店度橋加入不少特色粵菜，令客人美食體驗更為豐盛，我們是夜便品嘗了Ben哥為我們親手炮製的𠮩𠹌美食「魚子醬撈麵」（見圖）。



Ben哥食不厭精，虧他想得出用魚子醬來撈麵，當晚吃到尾聲時，他用火鍋的精華湯底為我們灼熟麵條，給我們每碗加上一大份魚子醬。魚子醬粒粒圓潤飽滿，在舌尖上有輕咬即破快感，帶奶油與果仁味的鹹香令索滿湯底精華的麵條更為惹味。我細看盛載魚子醬的盒子，這人間美食竟非來自伊朗、俄羅斯、法國或意大利這些魚子醬傳統產地，而是來自中國江西省，我在網上查了一下，是由江西一間於2021年開始養殖鱘魚的公司所生產，發展至今已年產魚子醬1000公斤。



話時話，今天的中國不但在電動汽車、高鐵、光伏、精密機床等高附加值尖端工業產品領先全球，近年還在魚子醬、鵝肝、黑松露、夏威夷果仁等奢侈食品領域，衝擊高端市場，由原來一個高端食品進口國轉變為全球重要生產及出口國。以魚子醬為例，由90年代起，中國魚子醬產量快速增長，現已躍升為全球生產魚子醬最多的國家，出口額去年增至近一億美元，佔全球出口額4成多，當中浙江千島湖出產的魚子醬供應全球不少高級餐廳，包括米芝蓮星級食府，更供應不少航空公司如星航、國泰及漢莎航空的頭等艙。



另一例子是鵝肝，來自山東及安徽所產的鵝肝年產7000噸，佔全球出口額3成。是以，在全方位各領域產業不斷衝擊高端市場下，今年前11個月中國貿易順差能突破1萬億美元，創下歷史新高了！



麥華章