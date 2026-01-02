Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥華章 - 高端食品生產強國 | 玫瑰人生

玫瑰人生
玫瑰人生
麥華章
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　早陣子，查小欣及夫婿Ben哥邀約晚飯，席設鄰近太子站特色火鍋店鹿鼎薈，該店以健康補充品鹿角靈芝入饌，被譽為全港首創以靈芝為主題的養生火鍋店。不說不知，原來生意瓣數多多兼廚藝了得的Ben哥，最近應邀成該店顧問，為該店度橋加入不少特色粵菜，令客人美食體驗更為豐盛，我們是夜便品嘗了Ben哥為我們親手炮製的𠮩𠹌美食「魚子醬撈麵」（見圖）。

　　Ben哥食不厭精，虧他想得出用魚子醬來撈麵，當晚吃到尾聲時，他用火鍋的精華湯底為我們灼熟麵條，給我們每碗加上一大份魚子醬。魚子醬粒粒圓潤飽滿，在舌尖上有輕咬即破快感，帶奶油與果仁味的鹹香令索滿湯底精華的麵條更為惹味。我細看盛載魚子醬的盒子，這人間美食竟非來自伊朗、俄羅斯、法國或意大利這些魚子醬傳統產地，而是來自中國江西省，我在網上查了一下，是由江西一間於2021年開始養殖鱘魚的公司所生產，發展至今已年產魚子醬1000公斤。

　　話時話，今天的中國不但在電動汽車、高鐵、光伏、精密機床等高附加值尖端工業產品領先全球，近年還在魚子醬、鵝肝、黑松露、夏威夷果仁等奢侈食品領域，衝擊高端市場，由原來一個高端食品進口國轉變為全球重要生產及出口國。以魚子醬為例，由90年代起，中國魚子醬產量快速增長，現已躍升為全球生產魚子醬最多的國家，出口額去年增至近一億美元，佔全球出口額4成多，當中浙江千島湖出產的魚子醬供應全球不少高級餐廳，包括米芝蓮星級食府，更供應不少航空公司如星航、國泰及漢莎航空的頭等艙。

　　另一例子是鵝肝，來自山東及安徽所產的鵝肝年產7000噸，佔全球出口額3成。是以，在全方位各領域產業不斷衝擊高端市場下，今年前11個月中國貿易順差能突破1萬億美元，創下歷史新高了！

麥華章

最Hit
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
4小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
6小時前
叱咤2025丨MIRROR、姜濤缺席照得「最愛獎項」 鄧麗欣獲我最喜愛的女歌手
01:34
叱咤2025丨MIRROR、姜濤缺席照得「最愛獎項」 鄧麗欣獲我最喜愛的女歌手
影視圈
3小時前
麥玲玲馬年運程2026│12生肖整體運勢預測 4生肖犯太歲要注意 屬雞吉星高照 財運/桃花運表現亮眼
麥玲玲馬年運程2026│12生肖整體運勢預測 4生肖犯太歲要注意 屬雞吉星高照 財運/桃花運表現亮眼
生活百科
13小時前
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
影視圈
11小時前
叱咤2025｜陳康堤奪樂壇生力軍女歌手金獎  台上鬼馬提「Eason」 歌神之女露纖腰有台型
叱咤2025｜陳康堤奪樂壇生力軍女歌手金獎  台上鬼馬提「Eason」 歌神之女露纖腰有台型
影視圈
5小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
8小時前
瑞士阿爾卑斯山度假區酒吧離奇爆炸 當地警方：約40死百人傷
00:39
瑞士阿爾卑斯山酒吧爆炸致40死約百傷 目擊者：醫院「被燒傷者淹沒」
即時國際
5小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
15小時前
更多文章
麥華章 - 在北京吃傳統法菜 | 玫瑰人生
  早陣子與女友遊北京，我們這對飲食男女不忘四處尋美食，盡享京城地道佳餚，聽聞北京有一間開業26載的法國餐廳，不但曾入選米芝蓮推薦餐廳榜，更連續15年獲媒體年度北京「最佳法國餐廳」殊榮，我們當然不會錯過，在那兒，女友更喜嘗到她最鍾情的法式甜品火焰橙香班戟。 　　該坐落北京朝陽區的名店叫福樓法餐，法文是Maison FLO，以供應傳統法國菜聞名，隸屬百年餐飲品牌Groupe Flo旗下，該集團
2025-12-19 02:00 HKT
玫瑰人生