Cally - 連卡佛推出首個「虛擬個人形象顧問」服務 藉人工智能提升造型服務體驗 | 商界講呢啲

商界講呢啲
商界講呢啲
Cally
12分鐘前
平時大家去買衫都會左揀右揀，試清試楚先買，但係隨住人工智能嘅發展，以後買衫就變得更加方便！連卡佛近日同人工智能設計研究所（AiDLab）展開合作計劃，推動未來嘅零售模式進行大革新。

AiDLab係由香港理工大學與英國皇家藝術學院共同創立，喺特區政府大力支持創新科技嘅發展前提下，亦得到InnoHK創新香港研發平台嘅資助。今次合作模式會透過AiDLab自主研發的「造型建議與零售助理」（SARA）系統結合連卡佛個人形象顧問團隊嘅專業知識及獨到洞察力，根據你嘅個人喜好、店內商品及時尚趨勢提供度身訂造嘅混搭建議，喺你嘅專屬虛擬化身上面即時呈現完整嘅造型。慳番唔少時間之餘，你仲可以即時喺社交平台分享造型，對提升品牌互動性及推廣效益好有幫助㗎！

另外，未來亦會推出「LC×AiDLab

社群共建計劃」，透過一系列講座、工作坊及交流活動，連結時尚、設計與科技界別的創意人才，希望可以更深入咁了解顧客嘅偏好及需求，從而針對性咁推出相關產品系列，最終促進銷售。

對於呢個新嘗試，The Lane Crawford Joyce Group主席兼行政總裁Jennifer Woo就好樂觀咁講：「今次合作將有助我哋創新顧客體驗，同突破實體店嘅界限，將呢項服務擴展到唔同嘅顧客群，提升我哋團隊嘅專業優勢之餘，亦確保可以維持品牌獨特真摯嘅風格與視野。」

