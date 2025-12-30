Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金澤培 - 使命不變 「培」伴前行 | 「培」伴前行

「培」伴前行
「培」伴前行
金澤培
31分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

一年將盡，正好來個回顧和展望。

　　歲杪之際，公司的業務繼續錄得新發展。本月初，公司獲特區政府邀請展開南港島綫（西段）詳細規劃及設計。香港以外，港鐵負責營運的北京地鐵17號綫和深圳地鐵13號綫新路段，在過去一星期分別貫通投入運作；另外，由港鐵附屬公司Metro Trains Melbourne（MTM）負責營運的墨爾本地鐵隧道亦在最近通車，項目被喻為墨爾本近40年來最大型基建。

　　每個項目的營運和啟動，都是新里程，標誌着公司團隊的專業投入，亦是我們對城市服務的承諾。

　　港鐵公司，就好像我們的鐵路服務一樣，前行不息。回看我在1990年代加入公司初時，香港本地的市區僅有3條地鐵綫。今天，港鐵網絡在香港連繫18區，綫路長271公里，車站數目更邁向第100個。作為香港土生土長的企業，公司的業務亦不斷拓展，將香港品牌帶到內地和外地城市。當下回想，我深感慶幸能與港鐵團隊並肩，參與香港內、外多項重要交通基建項目，貢獻並見證城市蛻變。每次新綫通車，列車駛出那一刻，總教我最難忘，即使經歷過多次通車儀式，與乘客一同啟程的喜悅，始終讓我這個鐵路人心情澎湃。

　　隨着我過兩天把行政總裁之職交棒予楊美珍女士，我作為港鐵員工的30年歷程亦將畫上圓滿句號。離開現有崗位縱有不捨，但我已準備好迎接新崗位－－港鐵主席。我會與董事局協力，從策略的層面為港鐵公司作出貢獻，並維持公司良好管治。董事局歷來是港鐵強而有力的後盾，每位董事憑藉其豐富而專業的知識和經驗，為公司長遠發展提供航向。未來，我能夠與他們攜手繼續為公司、為香港作出貢獻，我深感榮幸。

　　最後感謝各位讀者過去一年支持。隨着2025年步入尾聲，此專欄亦暫告一段落。我有幸在此細說港鐵的業務理念、工作點滴、鐵路冷知識，也在書寫時回想了不少往事。感恩在這趟旅途上遇上的每一位，為我的鐵路歲月勾畫一幕幕動人回憶。未來，我的角色改變但使命不變，我期待在新崗位上繼續「培」伴大家前行！

金澤培

最Hit
央視新聞聯播播出解放軍無人機飛過台北101的畫面。
00:17
圍台軍演︱解放軍無人機罕見飛過台北101 微博「示威」發帖：你就在我的舷窗下︱有片
即時中國
5小時前
春回堂結業｜中環百年涼茶舖 大門落閘 拆下金漆招牌:天下無不散之筵席 10月以9500萬沽自用舖
春回堂結業｜中環百年涼茶舖 大門落閘 拆下金漆招牌:天下無不散之筵席 10月以9500萬沽自用舖
飲食
6小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
12小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
8小時前
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
01:36
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
影視圈
8小時前
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
影視圈
4小時前
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
影視圈
5小時前
80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B
80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B
影視圈
16小時前
林俊傑首認父女戀 帶細20年內地網紅女友見家長 JJ緋聞不斷鍾情豐滿索女
林俊傑首認父女戀 帶細20年內地網紅女友見家長 JJ緋聞不斷鍾情豐滿索女
影視圈
3小時前
更多文章
金澤培 - 以人為本 連繫未來 | 「培」伴前行
2025年將踏入尾聲，這一年於我別具意義。尚有個多星期，我便會卸任港鐵行政總裁一職。近日，人力資源團隊安排了一場簡單而溫馨的聚會，讓我與不同部門同事拍照相聚話別。出席的許多是共事多年的戰友，當中有同期一起拼搏的各路精英，也有我見證他們從職場新丁蛻變成為獨當一面的後起之秀，年輕的生力軍同事也不少。 　　難得的聚會，讓我回望30年的港鐵歲月，期間輾轉任職不同崗位，經歷不同鐵路綫開通。機場快綫是我
2025-12-23 02:00 HKT
「培」伴前行