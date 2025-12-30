金澤培 - 使命不變 「培」伴前行 | 「培」伴前行

一年將盡，正好來個回顧和展望。



歲杪之際，公司的業務繼續錄得新發展。本月初，公司獲特區政府邀請展開南港島綫（西段）詳細規劃及設計。香港以外，港鐵負責營運的北京地鐵17號綫和深圳地鐵13號綫新路段，在過去一星期分別貫通投入運作；另外，由港鐵附屬公司Metro Trains Melbourne（MTM）負責營運的墨爾本地鐵隧道亦在最近通車，項目被喻為墨爾本近40年來最大型基建。



每個項目的營運和啟動，都是新里程，標誌着公司團隊的專業投入，亦是我們對城市服務的承諾。



港鐵公司，就好像我們的鐵路服務一樣，前行不息。回看我在1990年代加入公司初時，香港本地的市區僅有3條地鐵綫。今天，港鐵網絡在香港連繫18區，綫路長271公里，車站數目更邁向第100個。作為香港土生土長的企業，公司的業務亦不斷拓展，將香港品牌帶到內地和外地城市。當下回想，我深感慶幸能與港鐵團隊並肩，參與香港內、外多項重要交通基建項目，貢獻並見證城市蛻變。每次新綫通車，列車駛出那一刻，總教我最難忘，即使經歷過多次通車儀式，與乘客一同啟程的喜悅，始終讓我這個鐵路人心情澎湃。



隨着我過兩天把行政總裁之職交棒予楊美珍女士，我作為港鐵員工的30年歷程亦將畫上圓滿句號。離開現有崗位縱有不捨，但我已準備好迎接新崗位－－港鐵主席。我會與董事局協力，從策略的層面為港鐵公司作出貢獻，並維持公司良好管治。董事局歷來是港鐵強而有力的後盾，每位董事憑藉其豐富而專業的知識和經驗，為公司長遠發展提供航向。未來，我能夠與他們攜手繼續為公司、為香港作出貢獻，我深感榮幸。



最後感謝各位讀者過去一年支持。隨着2025年步入尾聲，此專欄亦暫告一段落。我有幸在此細說港鐵的業務理念、工作點滴、鐵路冷知識，也在書寫時回想了不少往事。感恩在這趟旅途上遇上的每一位，為我的鐵路歲月勾畫一幕幕動人回憶。未來，我的角色改變但使命不變，我期待在新崗位上繼續「培」伴大家前行！



金澤培