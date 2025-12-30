曾安業 - 2025年：香港精神 | 安業興邦

走過2025年，香港彷彿翻過了一章濃墨重彩的篇頁，當中有風雨如洗的驚心時刻，也有新局初展的昂然希望。城市在人與歷史的雙重推動下砥礪前行，讓我們重新看見了香港的韌性、潛力，以及未來的方向。



過去一年，香港人名副其實「風雨同途」，屈指一數，天文台總共發出了14個熱帶氣旋訊號，打破80年來紀錄，而且是1964年以來首次同一年內打兩次十號風球。而最震撼的一刻，莫過於超強颱風「樺加沙」來襲，全港多區錄得暴潮、塌樹、山泥傾瀉，香港仔一間酒店遭洪水破門而入，瞬間亦敲響了全港的防災意識。



極端天氣是全球氣候變化的警號，但也正是這些挑戰，讓我們看到香港社會在災難面前的秩序與勇氣。特區政府的「超前部署」風暴訊息持續更新，以及「龍吸水」機械人等都令人眼目一新。可以說，這不僅是技術層面的防護，更是城市精神的展現：無論風雨多大，香港總能迅速復原，重新出發。



在種種挑戰之間，香港也迎來重要里程碑。萬眾期待的啟德體育園於今年3月正式啟用，標誌着香港體育娛樂文化新地標的誕生，開啟了「盛事之都」新篇章。適逢香港今年首次成為第十五屆全運會的主辦城市之一，啟德體育園作為主要比賽場地，成功確保比賽順利高效完成，使這座超級基建與香港一同在國際舞台綻放光華。



事實上，啟德體育園不負眾望，開幕至今已舉辦了超過90場本地和國際活動，包括大型球賽及演唱會等，共接待逾700萬人次，累計售票125萬張，總收入近15億元，不論銷量或收入均位居全亞洲第一。而且本港酒店、零售與餐飲等行業同時受惠，多線增長，不難想像，啟德體育園勢成香港再次騰飛的新引擎。



2025年最令人心碎的一幕，是大埔宏福苑的五級大火。火勢之猛烈、傷亡之慘重，讓香港上下無不哀戚。但火光裏，也照見香港最動人的力量：消防員逆火而上、市民通宵送物資、政府總動員賑災、企業自發捐款送暖⋯⋯這場火讓我們深深體會：城市的強大，不是沒有災難，而是在災難後仍能彼此扶持、繼續前行。



2026年共構更美好香港



第八屆立法會選舉有序順利完成，就是證明。更難能可貴的是，在多重挑戰下，今屆選委會界別、功能界別和地方選區的投票率均大幅超越上屆，這充分反映了廣大市民對香港未來的信心和堅定。新一屆立法會新面孔比例達4成，是政壇良性新陳代謝的表現，亦是「五光十色、廣納賢才」的真實寫照。



冀盼新一屆議會盡快投入運作，急市民所急，同心同德與政府處理災後重建工作，並為香港經濟民生發展共同努力，一起共構更美好香港、更動人的2026年。



曾安業