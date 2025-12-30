Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾安業 - 2025年：香港精神 | 安業興邦

安業興邦
安業興邦
曾安業
27分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

走過2025年，香港彷彿翻過了一章濃墨重彩的篇頁，當中有風雨如洗的驚心時刻，也有新局初展的昂然希望。城市在人與歷史的雙重推動下砥礪前行，讓我們重新看見了香港的韌性、潛力，以及未來的方向。

　　過去一年，香港人名副其實「風雨同途」，屈指一數，天文台總共發出了14個熱帶氣旋訊號，打破80年來紀錄，而且是1964年以來首次同一年內打兩次十號風球。而最震撼的一刻，莫過於超強颱風「樺加沙」來襲，全港多區錄得暴潮、塌樹、山泥傾瀉，香港仔一間酒店遭洪水破門而入，瞬間亦敲響了全港的防災意識。

　　極端天氣是全球氣候變化的警號，但也正是這些挑戰，讓我們看到香港社會在災難面前的秩序與勇氣。特區政府的「超前部署」風暴訊息持續更新，以及「龍吸水」機械人等都令人眼目一新。可以說，這不僅是技術層面的防護，更是城市精神的展現：無論風雨多大，香港總能迅速復原，重新出發。

　　在種種挑戰之間，香港也迎來重要里程碑。萬眾期待的啟德體育園於今年3月正式啟用，標誌着香港體育娛樂文化新地標的誕生，開啟了「盛事之都」新篇章。適逢香港今年首次成為第十五屆全運會的主辦城市之一，啟德體育園作為主要比賽場地，成功確保比賽順利高效完成，使這座超級基建與香港一同在國際舞台綻放光華。

　　事實上，啟德體育園不負眾望，開幕至今已舉辦了超過90場本地和國際活動，包括大型球賽及演唱會等，共接待逾700萬人次，累計售票125萬張，總收入近15億元，不論銷量或收入均位居全亞洲第一。而且本港酒店、零售與餐飲等行業同時受惠，多線增長，不難想像，啟德體育園勢成香港再次騰飛的新引擎。

　　2025年最令人心碎的一幕，是大埔宏福苑的五級大火。火勢之猛烈、傷亡之慘重，讓香港上下無不哀戚。但火光裏，也照見香港最動人的力量：消防員逆火而上、市民通宵送物資、政府總動員賑災、企業自發捐款送暖⋯⋯這場火讓我們深深體會：城市的強大，不是沒有災難，而是在災難後仍能彼此扶持、繼續前行。

2026年共構更美好香港

　　第八屆立法會選舉有序順利完成，就是證明。更難能可貴的是，在多重挑戰下，今屆選委會界別、功能界別和地方選區的投票率均大幅超越上屆，這充分反映了廣大市民對香港未來的信心和堅定。新一屆立法會新面孔比例達4成，是政壇良性新陳代謝的表現，亦是「五光十色、廣納賢才」的真實寫照。

　　冀盼新一屆議會盡快投入運作，急市民所急，同心同德與政府處理災後重建工作，並為香港經濟民生發展共同努力，一起共構更美好香港、更動人的2026年。

曾安業

最Hit
央視新聞聯播播出解放軍無人機飛過台北101的畫面。
00:17
圍台軍演︱解放軍無人機罕見飛過台北101 微博「示威」發帖：你就在我的舷窗下︱有片
即時中國
5小時前
春回堂結業｜中環百年涼茶舖 大門落閘 拆下金漆招牌:天下無不散之筵席 10月以9500萬沽自用舖
春回堂結業｜中環百年涼茶舖 大門落閘 拆下金漆招牌:天下無不散之筵席 10月以9500萬沽自用舖
飲食
6小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
12小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
8小時前
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
01:36
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
影視圈
8小時前
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
影視圈
4小時前
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
影視圈
5小時前
80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B
80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B
影視圈
16小時前
林俊傑首認父女戀 帶細20年內地網紅女友見家長 JJ緋聞不斷鍾情豐滿索女
林俊傑首認父女戀 帶細20年內地網紅女友見家長 JJ緋聞不斷鍾情豐滿索女
影視圈
3小時前
更多文章
曾安業 - 2025年世界像暴風 | 安業興邦
2025年進入尾聲，回望全年，世界像一部同時播放數十條新聞推送的手機螢幕，永不停歇。美國政局翻湧、歐洲與中東戰火未息、人工智能迭變、極端天氣越演越烈，這一年的國際局勢猶如風暴交錯的海圖，令人難以捉摸又隱約看到一條大脈絡：世界正變得更快，香港要站穩，必須看懂這些浪潮從何而來。 　　自今年2月美國大選後，國際市場注視的，已不是誰勝出，而是美國政治如何攪動世界。關稅戰、貿易戰、反移民、右翼崛起，連
2025-12-23 02:00 HKT
安業興邦