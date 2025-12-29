KellyChu - 景賢里活化為健康生活地標 設導賞團細味中西建築特色 | Executive日記

香港雖是彈丸之地，卻保留着不少獨有的歷史古蹟，其中位於灣仔司徒拔道45號的景賢里建於1937年，是當年山頂罕見的華人住宅，建築融合嶺南風格與西方裝飾藝術，別具氣派。發展局已將景賢里納入第6期「活化歷史建築伙伴計劃」，現在公眾更可報名導賞團參觀和了解這座法定古蹟。



景賢里由主樓、副樓、車庫、廊屋、涼亭和游泳池組成，是一個規模宏大的複合式建築群，內外裝潢糅合中西特色，富麗堂皇，包括無綫劇集《京華春夢》、荷李活電影《江湖客》都曾在這裏拍攝。負責營運項目的非牟利機構計劃將景賢里活化為健康生活地標及學習中心。為讓市民有機會觀賞景賢里活化前的面貌，文物保育專員辦事處現逢周六及周日舉辦導賞團，逢星期一上午10時開放網上報名，費用全免。



KellyChu