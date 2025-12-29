KellyChu - 麥當勞App推三大優惠陪你倒數 | Executive日記

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
3小時前
2025年踏入尾聲，麥當勞同大家齊齊倒數至大除夕，推出限定終極壓軸優惠！由今日至31日，麥當勞App一連三天推出「指定超值早晨套餐減$5」及「指定超值套餐減$8」優惠，讓大家均可以至抵價享受一系列美食，開心迎接新一年。

　　「指定超值早晨套餐減$5」優惠適用於大部分超值早晨套餐，例如豬柳蛋漢堡餐、火腿扒芝士包套餐、珍寶套餐、板燒雞扭扭粉套餐等，全部均配脆薯餅，陪你享受醒晨good morning。

　　至於上午11時後提供的「指定超值套餐減$8」，亦適用於多款大人細路至愛的超值套餐，無論係漢堡包、炸雞或是安格斯粉絲，都有着數。

　　同時，麥當勞App更提供新一輪限時驚喜「$45四道菜套餐」，分別可選雙層魚柳包、板燒雞腿包或巨無霸超值套餐，配搭脆香雞翼（2件），為大家帶來滋味大滿足。記得把握機會，使用麥當勞App一連三天終極2025壓軸優惠，齊齊以美食倒數至大除夕喇！

