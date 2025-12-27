葉澍堃 - 中環「寧波同鄉會」 寧波菜好食抵食 | 葉Sir食經

最近在寧波同鄉會食了頓慶祝結婚49周年的晚飯，餐廳位於中環德己立街2號業豐大廈4樓，是在中環性價比甚高的美食會所，永久會員入會費現時是10000元，不用交年費月費，又有免收加一優惠，比很多中環會所便宜得多！



我們在大房用餐，12人坐得舒服，晚飯菜式由忻經理發辦，首先食6款冷盤，分別是素鵝、鹽水鴨、餚肉、炸臭豆腐、鳳尾魚和萵筍海蜇頭，素鵝是我的最愛，不會日鵝夜鵝，耳根清靜，口感甚佳。鳳尾魚香脆無比，佐酒一流，炸臭豆腐最受歡迎，大大塊香脆惹味，蘸甜辣醬食甚佳。



熱炒幾款，分別是甜豆蝦仁、酒釀蒸河鰻、火朣雞燉大排翅、揚州獅子頭、蔥燒大海參、油淋雞和上湯莧菜，甜豆蝦仁最近在上海和杭州旅遊時每餐必點，皆因太座最愛甜豆，加上清甜的河蝦，百食不厭。酒釀蒸河鰻做得出色，大大條的河鰻肉質肥美，有酒釀香氣，是星級美食，但由於細骨甚多，食時切忌掛住講爛gag，否則分分鐘會鯁骨！



火朣雞燉大排翅是會所招牌菜，火朣鹹香迷人，排翅香滑軟糯，雞湯鮮甜，難怪經常食好嘢的阿歷士也食過不停。另一道湯菜是揚州獅子頭，這是我們一家的至愛，所以雖然忻經理認為食兩個湯菜會食得滿肚是水，我們仍然堅持要食獅子頭。鬆化香滑的獅子頭肥瘦合度，口感一流，配法國紅酒甚佳；蔥燒大海參是健康美食，高蛋白質低膽固醇，男士食滋補有益，難怪是很多富豪每天必食補品。油淋雞脆皮香口，也是佐酒佳品，點心有家常餅、鍋貼和小籠包，家常餅煎得金黃香口，人人讚好，是上海人早餐愛食之物，甜品是南瓜糯米八寶飯，這是招牌甜品，材料甚多，包括糯米、豆沙、紅棗、蓮子、桂圓和瓜仁等，色澤紅艷，軟糯香甜，人人食得甜在心頭，49年婚姻記得的也只有甜味！



葉澍堃

素鵝

餚肉

鳳尾魚

火瞳雞燉翅

甜豆蝦仁

酒糟蒸河鰻

揚州獅子頭

蔥燒大烏參

油淋雞

家常餅

南瓜八寶飯甜美迷人