李純恩 - 東渡扶桑 | 好好過日子

朋友見到我在郵輪上拍的照片，問去哪裏，我答：東渡扶桑。
從香港出發，要在海上航行兩天兩夜。出了公海之後風浪有點大，晚上睡在床上總覺得時不時有人扯你一把。在火車上睡覺也搖晃，但火車的搖晃有均勻的節奏感，可以催人入眠。海上行船，風浪起伏沒有定律，剛要睡着就搖你一搖，便醒了。等到再次迷糊，又搖一搖，又醒了。一夜睡得亂七八糟，第二天起床魂魄七葷八素，半日沒得精神，便覺得海上日子不好過了。
不由想，以前不似這樣，比如那次去南極，船比今天這艘小得多，過德雷克海峽的時候顛簸得像鑽進了洗衣機，晚上睡覺的時候艙房裏所有的床和櫃子都像就要散架子一樣發出各種巨響，卻也不一會就進入了夢鄉。或許真是年紀大了喜歡安定的生活，海上漂泊，雖然船高十五層，寬大得猶如一個小鎮，但始終搖晃不穩，日子過得不扎實。
東渡扶桑途中，聯想到許多近代名人都有這種經歷。1902年魯迅到日本留學、1907年蔣介石到日本留學、1917年周恩來到日本留學、1920年張聞天到日本留學。孫中山從1895年到1911年多次跑到日本，借助外國勢力搞革命。李大釗、陳獨秀也都在日本讀過書。諸如此類，可以數出一大堆，都是坐上了輪船，漂洋過海，東渡扶桑。
那時候他們坐的船一定沒有我今天坐的這一艘這麼巨大先進，但晚上在船艙裏睡覺的時候，經過台灣海峽，風浪一樣大，睡在床上，不管做着甚麼夢，一定也是如此時不時像被人扯一把弄醒。這一點倒是很公平，不分甚麼革命者和不革命者，再偉大的人，要暈也就暈了，要吐也就吐了。
李純恩
