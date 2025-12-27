Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 東渡扶桑 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
2小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　朋友見到我在郵輪上拍的照片，問去哪裏，我答：東渡扶桑。

　　從香港出發，要在海上航行兩天兩夜。出了公海之後風浪有點大，晚上睡在床上總覺得時不時有人扯你一把。在火車上睡覺也搖晃，但火車的搖晃有均勻的節奏感，可以催人入眠。海上行船，風浪起伏沒有定律，剛要睡着就搖你一搖，便醒了。等到再次迷糊，又搖一搖，又醒了。一夜睡得亂七八糟，第二天起床魂魄七葷八素，半日沒得精神，便覺得海上日子不好過了。

　　不由想，以前不似這樣，比如那次去南極，船比今天這艘小得多，過德雷克海峽的時候顛簸得像鑽進了洗衣機，晚上睡覺的時候艙房裏所有的床和櫃子都像就要散架子一樣發出各種巨響，卻也不一會就進入了夢鄉。或許真是年紀大了喜歡安定的生活，海上漂泊，雖然船高十五層，寬大得猶如一個小鎮，但始終搖晃不穩，日子過得不扎實。

　　東渡扶桑途中，聯想到許多近代名人都有這種經歷。1902年魯迅到日本留學、1907年蔣介石到日本留學、1917年周恩來到日本留學、1920年張聞天到日本留學。孫中山從1895年到1911年多次跑到日本，借助外國勢力搞革命。李大釗、陳獨秀也都在日本讀過書。諸如此類，可以數出一大堆，都是坐上了輪船，漂洋過海，東渡扶桑。

　　那時候他們坐的船一定沒有我今天坐的這一艘這麼巨大先進，但晚上在船艙裏睡覺的時候，經過台灣海峽，風浪一樣大，睡在床上，不管做着甚麼夢，一定也是如此時不時像被人扯一把弄醒。這一點倒是很公平，不分甚麼革命者和不革命者，再偉大的人，要暈也就暈了，要吐也就吐了。

李純恩

最Hit
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
01:42
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
影視圈
10小時前
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
16小時前
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
2025-12-25 14:33 HKT
深圳「光明星河COCO City」開幕！地鐵站直達 30+餐飲休閒品牌進駐 盒馬鮮生/Meland/老字號乳鴿
深圳「光明星河COCO City」開幕！地鐵站直達 30+餐飲休閒品牌進駐 盒馬鮮生/Meland/老字號乳鴿
旅遊
10小時前
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
02:14
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
影視圈
13小時前
75歲《歡樂今宵》主持過感動聖誕  跟曾失聯7年女兒翹手親密過節  51歲女兒兩度離婚撞樣蓋鳴暉
75歲《歡樂今宵》主持過感動聖誕  跟曾失聯7年女兒翹手親密過節  51歲女兒兩度離婚撞樣蓋鳴暉
影視圈
8小時前
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
飲食
14小時前
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
飲食
2025-12-25 10:00 HKT
呂良偉70大壽「半個娛樂圈」到賀！嘉賓陣容媲美頒獎典禮 揭示傳奇人生向太太深情告白
呂良偉70大壽「半個娛樂圈」到賀！嘉賓陣容媲美頒獎典禮 揭示傳奇人生向太太深情告白
影視圈
6小時前
李嘉欣聖誕性感讀經驚艷全場  低胸喱士貼身上衣成焦點  支援患癌人士人美心善
李嘉欣聖誕性感讀經驚艷全場  低胸喱士貼身上衣成焦點  支援患癌人士人美心善
影視圈
11小時前
更多文章
李純恩 - 聖誕快樂 | 好好過日子
　　上海人現在過聖誕節的熱情非常高漲，這些日子以來，網上天天有上海聖誕氣氛的照片和視頻，從外灘到南京西路再到武康路，東南西北，到處都見聖誕裝飾和聖誕市集，到了晚上更是火樹銀花，新天地裏人來人往，璀璨的燈光下真有普天同慶的熱鬧，看了令人高興。 　　上海人跟香港人一樣，大多數人過聖誕都無關宗教，就是熱熱鬧鬧過個節。聖誕節是氣氛營造得特別好的節日，一個多月前就開始裝飾搞氣氛，這也是各大商場顯實力的
2025-12-24 02:00 HKT
好好過日子