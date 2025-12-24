李飛帆 - 橙樹化痰素化痰止咳 助你提升抵抗力 | 企業熱話

天氣轉涼，傷風感冒徵狀在社區開始活躍。無論任何年齡均不可掉以輕心。



逾55年意大利原廠配方的橙樹化痰素Fluimucil於瑞士製造，內含乙酰半胱氨酸的天然氨基酸，具抗氧化功效，修補受損的細胞壁，大大減低微菌侵害的機會，更可減低吸煙或污濁空氣引致的肺部損害。有助強化身體免疫力，減輕病菌對人體的威脅。



病後康復期間仍有痰未清及持續咳嗽？橙樹化痰素亦可化痰及紓緩咳嗽，以及不適徵狀，縮短患病時間，加速痊癒1，增強氣管及肺部健康，看門口必備！



銷售點：於萬寧、屈臣氏、百佳、一田YATA（指定分店）、APITA、AEON STYLE（指定分店）、松本清、HKTVmall及港澳各大藥房藥行有售。



