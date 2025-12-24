陳晉柔 - 招募肺塵病患者計劃 呼吸之痛 中醫解憂 | 中大說中醫

根據勞工處統計，本港建造業、石礦業等行業中，至今每年仍然有幾十至上百人患上肺塵病，現時累計病人近5,000人。對於成千上萬的從業者來說，過往工作中吸入的每一粒微塵，都可能成為隱形殺手。此病目前仍然無法根治，而且病情會在未來逐步出現不可逆轉的惡化情況，潛在風險不容小覷。文：陳晉柔 圖：資料圖片



每天呼吸如同戰鬥



從事打石工作超過20年的唐先生，簡單如從地鐵站走回家的一段上坡路，對他來說都猶如攀登高山，必須數次停下腳步，張口喘息，胸腔裏彷彿壓着一塊搬不走的大石。這不是普通的氣喘，而是肺塵病——一種因長期吸入粉塵，導致肺部組織逐漸纖維化，失去彈性的疾病，讓每一次呼吸都成為負擔。



許多像唐先生一樣的患者，面對肺功能持續下降，飽受咳嗽、氣短、氣促、呼吸困難，每日與呼吸機作伴，連飲食、洗澡、如廁等日常活動都會喘氣，生活質量一落千丈。這不僅是一道醫學難題，更是無數家庭難以言說的痛。



從「治症」到「治人」



當肺部因職業環境中的塵埃長期積聚而失去活力，在西醫的影像檢查下會呈現清晰的纖維化病變。在香港最常見的肺塵病是因長時間吸入含矽塵而導致的矽肺病，以及因吸入石棉纖維所致的石棉沉着病，後者更可能誘發癌症——間皮瘤，對健康構成嚴重威脅。然而，在中醫經典《黃帝內經》的智慧中，這類疾病屬於「肺痿」、「肺痹」的範疇，其核心病機在於 「燥邪傷肺，痰瘀互結」。

中醫認為，患者長期吸入的生產性粉塵屬於 「燥邪」與「濁毒」。它們日積月累，不僅耗損肺臟滋潤所需的津液，導致乾咳不止，更阻礙人體氣血正常運行。這個過程就像一條原本清澈流通的河流，因大量泥沙（濁毒）淤積而變得混濁、流動不暢，最終部分河床甚至板結、硬化。因此，患者不僅因 「肺氣虛」 而呼吸無力，更因 「肺絡瘀阻」 而出現胸悶、胸痛等症狀。



中醫的治療思路並非簡單地頭痛醫頭、腳痛醫腳，而是運用中藥的整體調節力量，一方面「清肺潤燥、活血化瘀」以疏通河道（攻邪），另一方面「補益肺腎」以固本培元（扶正），旨在激發身體固有的自我修復潛能，從根本上改善肺的內在環境與功能。



勿輕視咳嗽氣促警號



肺塵病早期症狀不易察覺，常常被誤認為是普通氣管敏感或身體勞累。若你屬於特定職業族群，並出現以下持續性且逐漸加重的症狀，便需高度警惕：



呼吸系統：最典型的表現是長期頑固性的乾咳，或咳嗽時帶有黏稠痰液。隨着病情進展，患者會感到氣促、胸悶，初期可能僅在爬樓梯、搬重物時出現，後期連穿衣、走路等輕微活動都會喘不過氣來，彷彿空氣永遠吸不夠。



全身性表現：由於身體長期處於缺氧狀態，患者常伴有莫名的嚴重疲勞感、食欲下降、體重減輕、運動能力及表現下降，嚴重者還會出現指甲末端鼓脹如「杵狀指」。



中醫防治肺塵之傷



如果你正從事這些行業，並感受到上述的「警訊」，請勿將其視為年紀增長的必然結果，這極有可能是肺部發出的求救信號。及時正視，是阻止病情惡化的第一步。



香港中文大學中醫學院林志秀院長和冼彥芳教授研究團隊，獲肺塵埃沉着病補償基金委員會資助。研究團隊以傳統中醫藥為基礎，結合現代科學方法，為肺塵病患者尋求更有效、安全的中醫治療方案，研究正邁向臨床試驗階段。



研究團隊提出的「清燥救肺湯優化方」在早期動物模型研究中已顯示出明顯的抗炎、抗氧化及抗肺纖維化功效，且具良好安全性，因此成功獲得委員會青睞。



慎察 高風險族群



肺塵病並非偶然，它是典型的「職業病」，以下從業人員屬於高風險群體。



‧建造業：地盤工人、隧道掘進工、裝修工作者，長期暴露於水泥塵、矽塵中人士。



‧金屬加工與製造業：鑄造廠工人、噴砂工、金屬焊接工人。



‧礦業及石料加工：礦工、玉石打磨工、石材雕刻師。



‧其他：陶瓷、玻璃製造業等需接觸大量礦物性粉塵的從業員，或居住於1984年前建造的舊樓宇（可能仍殘留石棉建材，如屋頂的波紋水泥瓦片、通花磚、煙囪等）。

【香港中文大學



中醫肺塵埃沉着病研究】



招募患者計劃



‧20至85歲人士，確診肺塵埃沉着病，並對中藥沒有過敏者。



‧研究為期16周。



‧完成研究後補償4周「清燥救肺湯」顆粒及$1,000車馬費。



‧報名請WhatsApp或致電：6730 0852



香港中文大學

香港中西醫結合醫學研究所

研究助理

陳晉柔



註：亦可掃描QR code登入臨床研究登記表格