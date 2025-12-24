Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 聖誕快樂 | 好好過日子

李純恩
2小時前
生活 專欄
　　上海人現在過聖誕節的熱情非常高漲，這些日子以來，網上天天有上海聖誕氣氛的照片和視頻，從外灘到南京西路再到武康路，東南西北，到處都見聖誕裝飾和聖誕市集，到了晚上更是火樹銀花，新天地裏人來人往，璀璨的燈光下真有普天同慶的熱鬧，看了令人高興。

　　上海人跟香港人一樣，大多數人過聖誕都無關宗教，就是熱熱鬧鬧過個節。聖誕節是氣氛營造得特別好的節日，一個多月前就開始裝飾搞氣氛，這也是各大商場顯實力的時候，香港各大商場的聖誕布置每年都有新意思，像太古廣場、置地廣場這類一線商場更是年年都像搭出一台熱鬧歡樂的戲來。上海的商場也很下本，兩星期前住在上海靜安香格里拉酒店，旁邊的嘉里中心搭出了巨大的旋轉聖誕樹，旁邊則是非常熱鬧的聖誕集市。大商場裏還特地從歐洲請來樂隊演奏，逛商場有現場聖誕音樂陪伴，錢也花得很愉快。

　　旅居外國的朋友在網上見到上海的聖誕節這麼熱鬧，說前些年不是說不提倡過洋節嗎？我說過洋節刺激經濟，老百姓花高興錢，氣氛又與國際接軌，普天同慶多好，只有死腦筋的人才想不通這些。死腦筋的人甚麼時候都是死腦筋，理不得那麼多，畢竟人和人的活法不一樣。

　　一年容易，明天又到聖誕節。聖誕一過，新年就在眼前。在此祝你節日快樂，新年安康，喜樂開心！

李純恩

