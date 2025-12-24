張諾 - 墨色燃燈 | 任意行

路過銅鑼灣中央圖書館地下展廳，「2025亞太藝術雙年展」正在此綻放十周年的華彩。展場中，一幅由益行創作、名為《是夜星辰》的水墨作品靜靜懸掛在宣紙上，墨色層層皴染，綻放萬家燈火的溫度。那深淺交疊的暈染，讓人倏然想起，正於明畫廊展出的林天行「夜色系列」。



自古水墨多寄情山水花鳥，夜色因其幽暗，始終是筆墨難以照見的領域。林天行以40載香港情懷為燈，為「夜」破出一道光芒。他筆下的維港夜色，潑墨如海濤湧動，破彩若霓虹流轉，皴擦出獅子山巒的肌理，線條重疊間彷彿電車叮嚀穿梭。62幅夜景，不僅記錄城市地標，更捕捉了光與暗在城市脈搏中的呼吸節奏。



「香港的夜色是全世界最美的。」林天行這句樸素告白，背後是對傳統水墨語彙的重新編碼。他將畫荷的斑斕破彩技法，轉譯為夜色中的光影交響－－墨不再僅是黑，而是無數色彩的基底；留白亦非虛無，反成了燈火最熾熱的綻放。這種創作路徑，恰與《是夜星辰》的探索遙相呼應：益行亦以水墨重詮都市光影，而林天行則將現代景觀昇華為筆墨意境，兩人在墨與彩的對話中，共同拓展了水墨的時空維度。



離開展廳時，夜色已濃。窗外維港燈火如林天行畫中流淌的彩墨，而我知道，有些光已不僅在窗外，更在那些敢於以筆墨為夜燃燈的人心中，恆常亮着。



張諾