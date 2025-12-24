Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

何明新 - 1941年日本侵略香港秘聞－－杜月笙義救「番鬼」 | 猛料阿Sir講古

猛料阿Sir講古
猛料阿Sir講古
何明新
2小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　當年在警隊跟高級外籍上司研究香港和警隊歷史時，我們華人只擔任跑腿和把中文譯成英文的工作，但有機會接觸到很多界定為秘密secret和機密confidential檔案，那時沒有影印機和今天手提電話的攝錄功能，只好記着或用速記shorthand記下，有機會便存入自己的資料庫，目的是把所見的記着，因那些檔案很多會被銷毀，那時警署有自己的焚化爐，如大批文件則押送往政府焚化爐焚毀，只有很少量他們認為將來「見得人」的獲保存下來，亦有一些為了不做不錯和免留手尾便直接焚毀。

　　但後來這些可留下的檔案也於1995年政治部解散前被焚毀或運離香港。有一些已到達50年解封期，當然有一些永遠都不獲解密，當年我看過的秘密，有些今天已公開了，今年適逢是抗日勝利80周年，我當年看過一份文件就與日本侵略香港前的部署有關，1930年代或更早，日本已在香港、台灣、韓國和中國招募和「豢養」漢奸和黑社會分子，為全面侵略中國和佔領香港作準備。

　　1938年10月日本攻陷了廣州，長驅直進，已計劃從深圳南下攻打香港，在香港的漢奸和黑社會分子已有所行動，開始製造混亂，那是香港特別是政府內部主要由洋人控制，而因為洋人欺壓和歧視華人，華人一般對洋人沒有好感。

　　1941年12月，刑事偵緝處處長（兼任政治部）助理警司修扶亭F. W. Shaftain從線人收到AI（非常可靠）情報，指日軍攻入新界後，在港九各區的黑社會殺手便於12月10日清晨開始殺害 「Fan Kwai番鬼（洋人）」，他在告羅士打酒店設立臨時總部及知會警務處長俞允時John Pennefather-Evans，當時香港政府已忙於應付日本的入侵，已無能力兼顧，修警司透過中國駐港陳策將軍副官Colonel S.K. Yee余兆麒上校尋求幫助，據說余上校得「上海清幫」幫助，於12月12日約見了香港6大黑幫頭目及付了一筆「使費」，又透過來自上海的壓力逼使本地黑幫放棄殺害洋人計劃。余上校（後升為少將）在戰後透露該筆使費是25萬港元，他也獲英國頒授CBE Commander of the Order of the British Empire大英帝國司令勳章。  

　　很明顯當時港英政府是無能力交付這筆「使費」，修警司也未有透露由誰付，從不同資料和蛛絲馬跡可看到，相信陳策將軍和余兆麒上校求助上海租界青幫老大杜月笙出面及付「使費」，而他也向本地黑幫施壓收錢後不可對洋人不利。

　　日本人早已從漢奸和黑幫手中（當時很多政府低級人員也是他們的會員）掌握在港洋人資料，所以日軍攻佔香港後，很快便把所有洋人（與日本友好國家的除外）關進集中營，很多漢奸和黑幫分子在日佔時期更「當官」，管治日本鐵蹄下的香港。

　　日本投降後，英國人重返香港，國共內戰，國民黨失敗，杜月笙1949年到了香港，居於港島堅尼地台，獲港府禮遇及由政府人員保護，直至他於1951去世，出殯行列也由軍裝警察開路。他生前，當時已當上台灣總統的蔣介石曾多次建議他到台灣居住，但他一一婉拒，直至死後才葬於台灣。

何明新

最Hit
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
17小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
11小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
8小時前
張文父母下跪道歉，稱兒子造成無法彌補的傷害。 中時
01:46
台北隨機傷人案｜張文遺體今解剖釐清死因 父母現身下跪道歉
兩岸熱話
11小時前
房署大派神秘禮物？秀茂坪公屋居民收到超驚喜「今年竟然係…大！」 惹網民羨慕︰我條邨無
房署大派神秘禮物？秀茂坪公屋居民收到超驚喜「今年竟然係…大！」 惹網民羨慕︰我條邨無
生活百科
10小時前
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
影視圈
12小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
12小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
16小時前
買樓收租屬不智投資｜曾智華
買樓收租屬不智投資｜曾智華
投資理財
17小時前
更多文章
早年的「交椅」
何明新 - 「交椅」與「肥婆椅」 | 猛料阿Sir講古
　　論資排輩，總喜歡以第幾把「交椅」來分辨，「第一把交椅」就是最大的大哥大，警隊「第一把交椅」就是「一哥」警務處長，警隊「一哥」的「一」另一意思是他的座駕車牌是「1」號。有些地方的第一把手因他的職員編號是1號而稱為「一哥」。洋文Number One（冧吧溫）也有重要和第一的意思。 　　「交椅」是一種設計簡單折疊的坐具，中國漢代前未流行坐椅/凳，張騫出使西域後，傳入了「胡床」，是一種可折疊的椅
2025-12-12 02:00 HKT
猛料阿Sir講古