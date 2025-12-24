何明新 - 1941年日本侵略香港秘聞－－杜月笙義救「番鬼」 | 猛料阿Sir講古

當年在警隊跟高級外籍上司研究香港和警隊歷史時，我們華人只擔任跑腿和把中文譯成英文的工作，但有機會接觸到很多界定為秘密secret和機密confidential檔案，那時沒有影印機和今天手提電話的攝錄功能，只好記着或用速記shorthand記下，有機會便存入自己的資料庫，目的是把所見的記着，因那些檔案很多會被銷毀，那時警署有自己的焚化爐，如大批文件則押送往政府焚化爐焚毀，只有很少量他們認為將來「見得人」的獲保存下來，亦有一些為了不做不錯和免留手尾便直接焚毀。



但後來這些可留下的檔案也於1995年政治部解散前被焚毀或運離香港。有一些已到達50年解封期，當然有一些永遠都不獲解密，當年我看過的秘密，有些今天已公開了，今年適逢是抗日勝利80周年，我當年看過一份文件就與日本侵略香港前的部署有關，1930年代或更早，日本已在香港、台灣、韓國和中國招募和「豢養」漢奸和黑社會分子，為全面侵略中國和佔領香港作準備。



1938年10月日本攻陷了廣州，長驅直進，已計劃從深圳南下攻打香港，在香港的漢奸和黑社會分子已有所行動，開始製造混亂，那是香港特別是政府內部主要由洋人控制，而因為洋人欺壓和歧視華人，華人一般對洋人沒有好感。



1941年12月，刑事偵緝處處長（兼任政治部）助理警司修扶亭F. W. Shaftain從線人收到AI（非常可靠）情報，指日軍攻入新界後，在港九各區的黑社會殺手便於12月10日清晨開始殺害 「Fan Kwai番鬼（洋人）」，他在告羅士打酒店設立臨時總部及知會警務處長俞允時John Pennefather-Evans，當時香港政府已忙於應付日本的入侵，已無能力兼顧，修警司透過中國駐港陳策將軍副官Colonel S.K. Yee余兆麒上校尋求幫助，據說余上校得「上海清幫」幫助，於12月12日約見了香港6大黑幫頭目及付了一筆「使費」，又透過來自上海的壓力逼使本地黑幫放棄殺害洋人計劃。余上校（後升為少將）在戰後透露該筆使費是25萬港元，他也獲英國頒授CBE Commander of the Order of the British Empire大英帝國司令勳章。



很明顯當時港英政府是無能力交付這筆「使費」，修警司也未有透露由誰付，從不同資料和蛛絲馬跡可看到，相信陳策將軍和余兆麒上校求助上海租界青幫老大杜月笙出面及付「使費」，而他也向本地黑幫施壓收錢後不可對洋人不利。



日本人早已從漢奸和黑幫手中（當時很多政府低級人員也是他們的會員）掌握在港洋人資料，所以日軍攻佔香港後，很快便把所有洋人（與日本友好國家的除外）關進集中營，很多漢奸和黑幫分子在日佔時期更「當官」，管治日本鐵蹄下的香港。



日本投降後，英國人重返香港，國共內戰，國民黨失敗，杜月笙1949年到了香港，居於港島堅尼地台，獲港府禮遇及由政府人員保護，直至他於1951去世，出殯行列也由軍裝警察開路。他生前，當時已當上台灣總統的蔣介石曾多次建議他到台灣居住，但他一一婉拒，直至死後才葬於台灣。



