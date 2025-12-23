Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 星島「2026理財投資展望調查」 答題目贏BLACKPINK演唱會飛 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

踏入2026新一年，港人在財富管理與投資規劃有何大計？星島新聞集團由即日起至下月2日進行「2026年港人理財投資展望調查」，內容涵蓋市民日常儲蓄、資產配置、投資風險承受能力及投資部署等範疇，以了解港人在新一年的理財與投資策略。

　　為答謝大家支持，編輯部會在「2026年你有甚麼致富大計？」題目，揀選具創意的答案，得獎者會獲得以下豐富禮品︰

大   獎︰BLACKPINK香港演唱會門票2張，總值$5798，名額1個。

二   獎︰德國寶健康鮮磨胚芽米機，價值$3970，名額2個。

三   獎︰SMARTECH智能煮食鍋，價值$1498，名額2個。

四   獎︰CASETiFY MagSafe充電器，價值$589，名額2個；或BRUNO手提蒸氣掛燙機，價值$568，名額3個；或BLACKMORES抗氧保濕丸，價值$399，名額40個。

（以上禮品隨機派發，不可挑選或更換。）

優異獎    ︰譚仔雲南米線/譚仔三哥米線$50現金券，名額100個。

KellyChu
 

把握機會，即掃QR Code參加！
把握機會，即掃QR Code參加！
最Hit
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
影視圈
11小時前
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
飲食
9小時前
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
飲食
14小時前
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
飲食
10小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
2025-12-21 22:00 HKT
五月天阿信演唱會墮台手部濺血 驚嚇畫面曝光觀眾尖叫 言承旭反應迅速衝往台邊
五月天阿信演唱會墮台手部濺血 驚嚇畫面曝光觀眾尖叫 言承旭反應迅速衝往台邊
影視圈
4小時前
深水埗文記車仔麵豬腸「有屎」？！港女嘔心斥︰剪開入面全部係黑色！老闆咁解釋…
深水埗文記車仔麵豬腸「有屎」？！港女嘔心斥︰剪開入面全部係黑色！老闆咁解釋…
飲食
11小時前
準視后陳煒首晒一家四口照 為醫生老公慶生洩家中新成員 撇台灣前夫再婚變幸福少奶
準視后陳煒首晒一家四口照 為醫生老公慶生洩家中新成員 撇台灣前夫再婚變幸福少奶
影視圈
10小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
13小時前
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
01:14
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
13小時前
更多文章
CITIZEN Eco-Drive光動能手錶係李嘉誠嘅心頭好。
KellyChu - 美警揭CITIZEN手錶成童黨頭號目標 | Executive日記
　　就快到聖誕，美國一早開始購物旺季，同時亦令賊人有機可乘。當地警方發現，童黨唔再專盯勞力士，頭號獵物反而轉為日本品牌CITIZEN（星辰錶）。呢款大眾手錶，其實亦係長和系創辦人李嘉誠嘅心頭好。誠哥經常戴一隻約400美元嘅CITIZEN Eco-Drive光動能手錶；雖然唔係傳統名錶，但佢認為，CITIZEN光動能設計免換電，且堅固耐用，打波游水都唔使「就住」，極度實用。 　　值得一提係，勞
1小時前
Executive日記