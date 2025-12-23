Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 那個年代 | 好好過日子

李純恩
1小時前
生活 專欄
　　跟小朋友們聊天，他們問我為甚麼那麼多人都將一九八零年代稱為香港的黃金時代？我說因為那時候我們都年輕，香港也年輕。

　　那時候人和城市一樣，生機勃勃，總有着一股向上的動力，很少為明天擔憂。經濟欣欣向榮當然是一個主要原因，打工仔年年加工資是指定動作，付了首期買了樓，第一年供得有點辛苦，但不怕，明年加了人工就會輕鬆一點，後年就會更輕鬆。日常生活的改善也作如是觀。

　　那時候人都勤奮，目標也清晰，知道憑着努力總可以過上好日子。只要你肯做，各行各業都好像前程似錦，機遇處處，做甚麼都有出頭之日。那時候沒有這樣那樣的公共資助，想要活得好，只有靠自己。事實證明，今天能過上好日子的香港人，絕大部分都是靠着自己的努力，從八十年代走過來的。回首前塵，胼手胝足的日子是辛苦，但為今天的生活打下了實在的基礎。那時候也不怕辛苦，因為有希望，知道辛苦有回報。

　　那是一個自由奔放的時代，也是一個實幹得來又不缺天馬行空的年代，沒有高調的口號，沒有宏大的敘事，人人努力上進把日子過好了，大環境自然也就蒸蒸日上。這就是香港的八十年代概況，其中有許多可以跟小朋友講的具體故事，故事裏，少不了你我他年輕的身影。

