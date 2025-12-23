曾安業 - 2025年世界像暴風 | 安業興邦

2025年進入尾聲，回望全年，世界像一部同時播放數十條新聞推送的手機螢幕，永不停歇。美國政局翻湧、歐洲與中東戰火未息、人工智能迭變、極端天氣越演越烈，這一年的國際局勢猶如風暴交錯的海圖，令人難以捉摸又隱約看到一條大脈絡：世界正變得更快，香港要站穩，必須看懂這些浪潮從何而來。



自今年2月美國大選後，國際市場注視的，已不是誰勝出，而是美國政治如何攪動世界。關稅戰、貿易戰、反移民、右翼崛起，連頂尖學府哈佛大學亦捲入漩渦，還有美烏元首白宮罵戰⋯⋯這些新聞震撼全球視野，卻反映一個更深的現實——美國外交和經濟政策已進入高度情緒化與不確定時代。這提醒我們，在風雲變幻的年代，香港不能再「被動等待世界穩定」，而要盡快尋找自己的穩定來源。



在歐洲和中東，戰火與停火持續輪替。俄烏前線反覆，地緣政治未穩；以哈的停火協議像沙上城堡，潮水一沖就碎。全球供應鏈不再單靠「效率」定義，而是以安全、友岸、多元為最高原則。對香港而言，這意味着一個新的功能浮現——亞洲與全球之間的風險中轉站。香港企業若能協助跨國企業在亞洲重新部署、在粵港澳大灣區落腳，以法律、金融、專業服務作樞紐，就能在全球重新排序中，找到自己的新位置。



2025年人工智能競賽進入臨界速度，AI語言模型、圖像生成、自治機械人、AI生產線等全面直飆。AI已不單止是科技話題，而是經濟、教育、勞動力，甚至城市治理的核心議題。AI在香港的最大衝擊不是「會否奪走工作」，而是「會否放大差距」。掌握新技術的企業與人才將跑得更快，而未能適應的人則擔心被時代拋下。這提醒香港兩件事：其一是教育要變，技能要變；其二是政策要更快，否則城市節奏會被世界甩開。科技不是敵人，但落後才是。



香港必須「變得獨特」



2025年亦是天災沉重的一年。東南亞洪災、歐洲熱浪、北美林火，全球極端天氣的頻率與破壞力再次刷新認知。其中，今年初洛杉磯世紀山火造成數十人死亡，1800餘棟建築化為灰燼，被濃煙染成血紅色的驚異天色下，15萬人逃離家園的倉惶腳步與失控的火線交織成一幅末日圖景。極端天氣時代，安全不是抽象概念，而是與民生最相關的基礎工程。



國際大事像風暴，但香港不能怕風，而要學會在風中找到方向。當世界越不確定，香港越需要制度確定：金融制度、營商預期、城市安全，都必須更清晰、更透明。



當世界越碎片化，香港越要增加自身不可替代性，專業服務、金融中介、大灣區角色——香港必須「變得獨特」，才可在全球新格局中繼續站穩和邁前。



曾安業