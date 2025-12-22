Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 小確幸 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
3小時前
生活 專欄
內容

　　村上春樹發明了「小確幸」這個名詞，許多朋友都覺得很受用。

　　生活中大風大浪的時候不多，日子不過都是由些雞零狗碎的事情組成，所謂「小確幸」，也就是在雞零狗碎中發掘出來的愉悅，比如喝到了一杯滿意的咖啡，一本找了很久的書突然出現在眼前，吃炸醬麵的時候嚼到了一小塊豐腴的肥肉丁，盛夏有白蘭花的香氣飄進屋來，冬天想看雪的時候天上飄起了雪花。諸如此類，細細碎碎，卻又能令人心中一甜。

　　這些閒情逸趣，都是要有閒心才享受得到的。閒心這東西用錢買不到，只有自己培養。一個人若能有閒心來體會小確幸，那也是一種福氣。正像大和尚的禪詩所云：「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪。若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」沒有閒事牽掛，心就閒靜了，春花秋月涼風白雪，一年四季都找得到令人愉悅的小確幸。

　　話雖如此，但要真正做到讓心閒下來卻不容易。那就閒得多少閒多少，閒得一時閒一時。心閒了人放鬆，才會得留意途中風景，看到風景裏的細節妙處，享受細細碎碎的「小確幸」。用這樣的態度對待生活，就像英國作家毛姆說的那樣：「一個人能觀察落葉、鮮花，從細微處欣賞一切，那麼生活就不能把他怎麼樣。」

　　會享受「小確幸」的人，多數有情趣，有情趣的人，生活不會太差。

李純恩

好好過日子