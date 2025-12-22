Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾 - 針線織就的芭蕾童話 | 任意行

任意行
任意行
張諾
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　當柴可夫斯基的《胡桃夾子》樂章再度於香港文化中心響起，舞台上翩然起舞的，不只是經典童話的精靈與王子。

　　香港芭蕾舞團加入本土元素的聖誕傳統，歷經五載淬鍊，已悄然織入這座城市的獨特紋理。今年，最令人會心微笑的亮點，無疑是那對活現舞台的熊貓雙胞胎「加加」與「得得」。然而，舞台上每一秒的靈動可愛，皆是台下無數晝夜，以匠心與巧思編織的魔法。

　　走進舞團那隱身於工廈的「魔法衣櫥」，這裏沒有魔杖，只有一針一線的虔誠。服裝總監莊惠玲與團隊，為讓熊貓「活」起來，親赴海洋公園觀察本尊：姐姐「加加」的毛髮蓬鬆，弟弟「得得」的較順滑；一個是鳳眼，一個是圓眸。他們甚至將園方用以區分的天然葡萄染料「胎記」，也細膩複製於戲服背脊。更絕妙的是，連大熊貓演化出的「偽拇指」特徵，也於手套上精巧呈現。這些顯微鏡下的真實，正是舞台幻覺得以成立的基石。

　　然而，藝術的真實，終須服膺於芭蕾的律動。如何讓小舞者頂着圓滾身形，仍能輕盈翻騰？團隊給出了充滿智慧的解答：將熊貓頭設計為可露出臉龐的帽子，身體是便於活動與清洗的連身衣，而那畫龍點睛的圓潤肚腩，則化作可拆卸的立體裝置。於是，生物特徵、童話想像與人體工學，在此完美融合，成就了既萌趣可愛又毫不阻礙舞步的藝術造像。

　　這300套舞衣，每一件都是流動的雕塑，承載着將香港故事縫進經典敘事的野心。從最初沙漠中發現不朽的奧西里斯，到今天工廈裏為熊貓注入靈魂的巧手，人類對「轉化」與「留存」的渴望何其相似。

　　舞台光鮮剎那的背後，是無數雙沉默的手，以極致的專注將棉線、布料與想像，縫合成一個可信的夢。這或許是《胡桃夾子》給予香港最珍貴的禮物：讓我們看見，何謂以當代的匠心，守護永恆的童真。

張諾

最Hit
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
16小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
13小時前
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
14小時前
昨日（20日），最後一輛經皇崗口岸驗放通關的跨境貨車從香港進入內地。
皇崗口岸︱最後跨境貨車通關 貨運通道完成歷史使命︱36年珍貴照片
即時中國
15小時前
蔡思貝兩年冇拍劇罕剖白心聲 疑受王浩信緋聞影響損內地人氣 傳獲猛人照顧等嫁？
蔡思貝兩年冇拍劇罕剖白心聲 疑受王浩信緋聞影響損內地人氣 傳獲猛人照顧等嫁？
影視圈
12小時前
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
影視圈
10小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
7小時前
港鐵大叔手機疊手機偷拍女仔 點解部電話咁長!? 正義港女當場拆穿蠱惑手法 ｜Juicy叮
港鐵大叔手機疊手機偷拍女仔 點解部電話咁長!? 正義港女當場拆穿蠱惑手法 ｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
15小時前
80年代男星挺巨腩開騷肥到無頸 網民：慘不忍睹 因失言風波人氣插水一度減產加入警隊
80年代男星挺巨腩開騷肥到無頸 網民：慘不忍睹 因失言風波人氣插水一度減產加入警隊
影視圈
16小時前
更多文章
張諾 - 雕塑家野口勇 | 任意行
　　第一次遇見野口勇的作品，是遠在M+博物館的主樓尚未建成時，在臨時搭建的展亭裏，他與傅丹的《對位變奏》正在展出。 　　今年10月，在中環一間藝廊遇見的是另一個野口勇－－「北平毛筆畫」系列與齊白石的水墨捲軸並肩懸掛。1930年代初，這位美籍日裔藝術家遊歷中國，與年近9旬的齊白石相遇。在宣紙與墨香間，這位西方雕塑家第一次握住毛筆，從此他的創作裡裏便多了東方書法的呼吸節奏。 　　野口勇的一
2025-12-19 02:00 HKT
任意行