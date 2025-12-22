張諾 - 針線織就的芭蕾童話 | 任意行

當柴可夫斯基的《胡桃夾子》樂章再度於香港文化中心響起，舞台上翩然起舞的，不只是經典童話的精靈與王子。



香港芭蕾舞團加入本土元素的聖誕傳統，歷經五載淬鍊，已悄然織入這座城市的獨特紋理。今年，最令人會心微笑的亮點，無疑是那對活現舞台的熊貓雙胞胎「加加」與「得得」。然而，舞台上每一秒的靈動可愛，皆是台下無數晝夜，以匠心與巧思編織的魔法。



走進舞團那隱身於工廈的「魔法衣櫥」，這裏沒有魔杖，只有一針一線的虔誠。服裝總監莊惠玲與團隊，為讓熊貓「活」起來，親赴海洋公園觀察本尊：姐姐「加加」的毛髮蓬鬆，弟弟「得得」的較順滑；一個是鳳眼，一個是圓眸。他們甚至將園方用以區分的天然葡萄染料「胎記」，也細膩複製於戲服背脊。更絕妙的是，連大熊貓演化出的「偽拇指」特徵，也於手套上精巧呈現。這些顯微鏡下的真實，正是舞台幻覺得以成立的基石。



然而，藝術的真實，終須服膺於芭蕾的律動。如何讓小舞者頂着圓滾身形，仍能輕盈翻騰？團隊給出了充滿智慧的解答：將熊貓頭設計為可露出臉龐的帽子，身體是便於活動與清洗的連身衣，而那畫龍點睛的圓潤肚腩，則化作可拆卸的立體裝置。於是，生物特徵、童話想像與人體工學，在此完美融合，成就了既萌趣可愛又毫不阻礙舞步的藝術造像。



這300套舞衣，每一件都是流動的雕塑，承載着將香港故事縫進經典敘事的野心。從最初沙漠中發現不朽的奧西里斯，到今天工廈裏為熊貓注入靈魂的巧手，人類對「轉化」與「留存」的渴望何其相似。



舞台光鮮剎那的背後，是無數雙沉默的手，以極致的專注將棉線、布料與想像，縫合成一個可信的夢。這或許是《胡桃夾子》給予香港最珍貴的禮物：讓我們看見，何謂以當代的匠心，守護永恆的童真。



張諾