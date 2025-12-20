馮榕榕（Ruby） - 又愛又恨的紅色Dress Code | 榕榕細語

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

榕榕細語
馮榕榕（Ruby）
3小時前
　　聖誕聚會季來臨，令人又愛又恨的紅色Dress Code無處不在從公司派對到家庭晚宴，總有那麼幾場要求「All Red」或「Pop of Red」。但如何避開俗氣陷阱，讓紅色穿出2025秋冬的時尚輪廓？這次專欄拆解3個超實用技巧，讓你在節慶中自信出場，既應景又高級。

聖誕紅色：從30%點綴開始

　　別讓紅色霸佔全身，控制在視覺比例的三成：七成用黑、灰或大地色做底，三成紅色點亮焦點。這樣不僅安全，還能營造層次感，例如一件黑色小黑裙加紅色圍巾與紅鞋，三點呼應瞬間拉出節奏，避免單調。

  聖誕派對上，這招讓你看起來精緻而不張揚，氣質自動升級。

紅配駝灰白：聖誕安全配色法

　　紅色遇上駝色、灰色或白色，是秋冬聖誕最穩的組合。駝色大衣披紅針織，歐風溫柔盡顯；灰色西裝褲搭紅上衣，知性派對感滿分；白毛衣配紅裙，乾淨留白襯托紅色澄澈，完美適合燭光晚宴。這些低飽和配搭，讓亞洲膚色更顯白皙，聖誕紅變身日常高級色。

配件紅色：無痛升級派對Look

　　新手從配件入門：紅色絲絨蝴蝶結頭帶、紅耳環或紅手套，輕鬆加持Oversized毛衣與長靴。想大膽一點，下半身紅絲襪或紅中長裙，外搭黑大衣，行走間露紅若隱若現，性感又不失優雅。聖誕後這些單品還能繼續用，投資回報超高。紅色不再只是節日道具，而是2025秋冬的自信宣言。套用這三招，你的聖誕造型將從應景變時尚Icon，下周的派對直接嘗試看看吧。

