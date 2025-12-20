KellyChu - 親友毛孩共聚海濱溫馨過冬 西九12米聖誕樹點亮維港之夜 | Executive日記

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
3小時前
　　隨着聖誕節越來越近，本港多區都豎立起各具特色的聖誕樹，其中又以西九冬日聖誕小鎮12米高巨型聖誕樹最為吸睛。小妹昨天去到現場，氣氛非常熱鬧，有家長帶同小朋友來享受親子時光，亦有寵物主人領着毛孩散步打卡，瞬間令此處成為一個歡樂場所，大家樂也融融。

　　西九海濱西草坪這棵巨型聖誕樹沒有任何花巧，把傳統聖誕樹的紅色金色波波掛滿全身，再加一粒大星星在頂部，閃閃生輝，就是大家對聖誕的永恆想像。草地周邊同時擺放超過60棵小聖誕樹陪襯，另設精緻森林小樹屋及旋轉木馬裝置，便成了一個聖誕森林，洋溢滿滿的聖誕祝福。

　　昨天傍晚時份，當所有燈飾一同亮起時，森林便瞬間變身成一個聖誕樂園。不少市民與自己的愛人或愛犬紛紛打卡留念，希望把這份聖誕的快樂收藏在相簿回憶。有媽媽帶着兒子坐在鞦韆上欣賞漂亮巨型聖誕樹，毛孩們似乎亦都喜歡這裏，蹦蹦跳跳。

　　再走到設於海濱東草坪的聖誕市集，更有30個本地及環球特色餐飲及零售攤位，以及聖誕特色手作工作坊和多場由流行歌手、樂隊、學校及不同團體呈獻的免費藝術演出。迎着海風漫步維港，在草地欣賞表演，同場享受聖誕美食，唯有西九一次過滿足晒小妹對聖誕的美好期待。

洋溢滿滿祝福的聖誕森林吸引大家打卡。
