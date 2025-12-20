林靜 - 中環Arbor | 紅棉樹下

朋友慶生選了中環的Arbor，平日晚上也滿座。我們旁邊一桌，3位年輕女士也正舉杯慶祝生日。



Arbor摘下米芝蓮二星多年，主廚以創意結合北歐與日本菜式，顯得揮灑從容。9道菜餐單，首先是芬蘭米餅上鋪層碎蛋白和魚子醬，再加一小杯魚湯，濃郁順滑，晚上有點涼意正好暖胃。日本三文魚掃上五糧液，配以黃菜頭、黃金芥末籽醬作點綴，清新酸甜。另一道開胃菜是番茄加上洛神花和日本草莓，紅上加紅。



吞拿魚配以日式漬物和海膽，鮮味即時提升。之後是小小的海鹽麵包，配搭日式醬油牛油，讓人停不了口。鮑魚是Arbor的招牌前菜，慢煮12小時，再以鮑魚肝及忌廉烹製墨綠色的醬汁，香濃不腥，上放一粒銀杏和炸紫蘇葉，口感爽滑，鮑魚下的綠茶拉麵吸滿精華。



主菜法國鴿胸絕對值得一試。聽從經理建議要了medium rare四成熟，肉質鮮嫩，入口即化，有輕輕的花椒味，再用鴿子熬製的汁醬提升味道，旁邊配以鵪鶉蛋和羊肚菌。



甜品是藍莓雪葩，由蛋白餅盛載，以啫喱粒和紫色食用花裝飾，很精緻，而且酸甜清爽。最後是瑪德蓮蛋糕，外酥內軟，捧在手裏熱熱的，陣陣檸檬香氣。



以芬蘭為起點，中間有日式風味，法式糕甜作結，主廚帶我們環遊了地球一圈。



林靜