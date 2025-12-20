李純恩 - 時間遊戲 | 好好過日子

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

好好過日子
李純恩
3小時前
生活 專欄
　　英國國家物理實驗室的科學家發現從2020年起，地球自轉加速。地球自轉加快了，意味着現在的一天就不足24小時，時間縮短了。

　　雖然科學家計算出來的時間以毫秒計，一般人察覺不到。但在理論上，地球轉得快了，一天也過得快了。那麼這幾年我們為甚麼會覺得日子過得飛快，也就找到了依據。

　　從這樣的依據延伸，日子過得快就並不只是感覺，而真是日夜縮短了。那麼今天人的壽命比從前延長，也不是因為活得久，而是活得快，一年一年數得比從前快，加起來數目就增加了。由此想到一些在神話中可以活好幾百歲的神仙老祖，或許他們也碰上了地球自轉加快的年份，那時候的地球轉得比現在還要快得多，一眨眼一年，其實可能只有正常的兩個月，那些老祖就以為自己活了幾百歲了。

　　科學家們又說了，預計到了2029年，地球自轉又會減慢。大概到了那時候，會覺得日子又像從前那樣慢慢過，人活到七十歲，又「古來稀」了。

　　如果你在冬季到過美國胡佛水壩的話，一定體會過跨一步就差了一個小時的經驗。胡佛水壩橫跨兩個時區的州份，兩個州有一小時的時差。當你從亞利桑那州那一頭走到內華達州，你的生命就賺了一個小時，等你往回走，從內華達回到亞利桑那，又把那一個小時還了回去。走在胡佛水壩上的遊客都會去玩這個遊戲，跟自己的時日開一個玩笑。

　　時間只是一個由概念造成的約束，人都老老實實由它擺布。直至某一天，掙脫了它，那就叫永恆。

