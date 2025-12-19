張諾 - 雕塑家野口勇 | 任意行

第一次遇見野口勇的作品，是遠在M+博物館的主樓尚未建成時，在臨時搭建的展亭裏，他與傅丹的《對位變奏》正在展出。



今年10月，在中環一間藝廊遇見的是另一個野口勇－－「北平毛筆畫」系列與齊白石的水墨捲軸並肩懸掛。1930年代初，這位美籍日裔藝術家遊歷中國，與年近9旬的齊白石相遇。在宣紙與墨香間，這位西方雕塑家第一次握住毛筆，從此他的創作裡裏便多了東方書法的呼吸節奏。



野口勇的一生都在尋找平衡。1904年生於洛杉磯，父親是日本詩人，母親是美國作家。這種跨文化身份成為他創作的永恆主題。他著名的紙燈雕塑AKARI意為「光」，象徵溫暖和煦的照耀，光線透過和紙變得柔軟朦朧，在剛與柔、光與影之間搭建起詩的橋樑。



而他與李香蘭（山口淑子）的短暫婚姻，更是戰亂年代的一則傳奇。1951年，二人在巴黎登記結婚，但這段關係僅維持了6年，卻成為東西方文化對話的微妙註腳－－就像他的作品，總是在兩個世界之間尋找連接的可能。



晚年他留下這樣的話語：「一切皆雕塑」，這句話道出了他畢生的追求－－藝術不在遠方，就在我們呼吸的空氣裏，在光與石頭的對話中，在東西方文化的縫隙間生長出的那片朦朧地帶。



要看他的創作，香港M+博物館就一共收藏了36件他的作品，近日，野口勇3件著名的遊戲地景（Playscape）雕塑，在M+博物館北天台花園的M+遊戲地景中永久展出。



張諾