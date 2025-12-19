查小欣 - Nusara亞洲50佳餐廳 | 查乜料

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

查小欣
39分鐘前
生活 專欄
　　去印度，經曼谷慕名去名列亞洲50佳餐廳第6名、2025世界50佳餐廳第35名的Nusara寵愛一下味蕾，餐廳以老闆兼總廚Chef Ton祖母名字命名，菜餚融合家族秘方、泰皇室御用食譜和現代創意。

　　全晚12道菜式都有驚喜，妙用多款香料入饌，不同味道的辣、不同層次的香氣，百味紛陳，擺盤顏色繽紛，窗外著名臥佛寺的壯麗夜景，美不勝收，把疲累一掃而空。精緻的4款amuse bouche，包括魚子醬、時令清甜龍眼、牛肉他他及雞肉串燒。菜式名簡單幾隻字，卻是製作繁複的手工菜，例如餐牌寫Varieties of Lotus，別以為只是蓮藕多吃，侍應先捧上一大盤蓮花、蓮蓬、蓮藕綴以乾魚和連殼帶子，用來介紹這道菜所用食材，正式上菜則變成：帶子厚切夾酸醃蓮藕莖，乾魚燒脆兩食配蓮藕蓉，及一碗熱騰騰蓮藕莖湯，好吃有儀式感。

　　印象深刻是從未食過的鱟，只取其的小巧彈口的魚子，鋪在大梳蟹肉上，配泰式香料咖喱湯，更特別脆炸斑蘭葉蝦米餅作陪襯，蘸咖喱湯吃，全新口味。Tom Kha香濃椰奶鱸魚湯伴大海蝦及水煮蘑菇，味道圓潤，配底層的脆米，口感豐富。大蝦肉僅僅熟，爽口鮮甜。8款甜品中，椰奶西米露伴雲呢拿雪糕有新猷，上桌後刨幾片新鮮栗子片，像吃白松露，生栗子清香爽滑，別出心裁。去探店，記得預留3至4小時。

查小欣

