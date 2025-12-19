KellyChu - 北上佛山路演吸逾150會員 故宮館明年呈獻9個新大展 | Executive日記

香港故宮文化博物館「埃及文明大展」獲得空前成功，據館方統計，入場者中港人、內地人同海外客嘅比例，分別係4：3：3，可見內地客好鍾意嚟香港參與文化展覽活動，激勵咗館方做得更好。Kelly了解，館方早前首次派員上大灣區路演，招收會員，反應良好，而出年將推出9個全新展覽，內容好精彩。



香港故宮文化博物館宣布，明年將呈獻9個全新展覽，包括「紫禁城看世界－－中外文化交流與互鑒」（暫名）、「清宮製造與當代設計」（暫名）、「清宮四時－－宮廷生活與文化」（暫名）、「天馬凌雲－－故宮博物院藏繪畫珍品」（暫名）、「琳瑯－－紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」（暫名）、「天國之窗－－特列季亞科夫美術館宗教藝術珍藏」（暫名）、「雲光萬里－－絲綢之路的文化交流與佛教藝術」（暫名）等，包羅清朝瑰寶、珍貴珠寶首飾、東正教和佛教展品等，琳瑯滿目，相信又會引起熱潮。



故宮文化博物館館長吳志華博士仲話，早前首次派人上佛山嶺南新天地路演，介紹館方嘅精彩節目，成功賣出150多個會籍，當中不少係家庭會籍，俾館方好大信心，大灣區有龐大嘅客群，會對館方嘅展覽感興趣，故館方會從活動策展方面，吸引更多大灣區客來港，推動「文藝旅遊」。



KellyChu



「清宮四時」展的轉鴨荷花缸鐘。