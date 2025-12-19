郭志仁 - 幾百蚊配對成功 | 九宮格

消委會收到年薪300萬的女士投訴，花了7萬多元買配對服務，公司卻未能安排完全符合要求的對象。相形之下，朋友W先生幸運得多，付出數百元，就遇到心儀筍盤。



40幾歲地產界W先生，離婚後將尋找伴侶方式變得更有制度：參加不同公司配對活動，試過最典型的自助餐晚宴，輪流認識3至10位女士。也參加過較有噱頭的摩天輪配對，6人一車，3男3女。車廂緩緩上升，十多分鐘密室相處，既不會太疏離，也難以逃避，親密度剛剛好。摩天輪下方還設置幾張桌子，像臨時美食廣場，讓參加者自由走動互相認識。



去年聖誕前夕，W先生花數百元報名出席約60人派對。配對公司先分配座位，幾輪單獨交談之後進入自由配對時間。W先生回憶，第一個坐下交談的女士，正是他現任太太。沒有戲劇性的一見鍾情，只是一種談得來節奏相近的感覺。兩人交換電話再約見面，關係自然推進。



女生碩士畢業，專業人士，學歷收入高於W先生。更微妙的是，原來派對通告寫明，出席者須大學以上學歷。最後當然無人查證，否則W先生會被拒之門外。朋友都羨慕他執到筍盤，兩人早前更註冊結婚。



將兩個陌生人拉近，從來不靠履歷上一致，而是感覺同步。能一起生活，已是一種難得的匹配。



「無人完美，無人如己，何妨容納雙方對比。」鄭欣宜－－《無人完美》



郭志仁