梁家權 - 檳城奇物炸香蕉 | 好味大過天

從檳城喬治市經Grab平台，叫小車往十多公里外的丹絨武雅，找到美食車「欣彬」（Hin Pin），買了約10港元的炸物，而車費連給司機貼士來回卻花了80港元，看起來不成比例。就是風聞來到檳城不能不吃炸香蕉，反正坐Grab也實在便宜，基本上出入想也不想便call車。



炸香蕉在馬拉很多城鎮都有，但偏偏停在丹絨武雅一個小山坡路口這輛美食車最為人津津樂道，它只在下午2時至6時營業，為食鬼須準時上路，但務必注意，有時4點鐘已經賣光炸香蕉。



「欣彬」檔主說由阿爸創業至今交給他，已超過半個世紀，他們只賣不多過10款炸物，部分還要看季節而定，譬如7月至8月才有「小樹菠蘿」，甚至知名的炸香蕉也要看當季香蕉的收成和供應。當中恆常有的是番薯和芋頭塊，這兩種炸物在香港由細吃到大，但既然來到，試試異邦的手勢也好。



留意到檔主都把炸物炸兩次，這是中菜廚師慣常的手法，炸第二次是要把第一次炸時吸到的油逼出來，炸物才不會太油膩。吃過炸番薯片和芋頭片，果然不油，環球廚藝畢竟有共通性。



炸物中有一款炸香蕉酥，是用熟透的香蕉搓成一個球蘸麵粉漿炸，外脆內軟，熟透的蕉餡很甜，口感不俗，但主角始終是炸香蕉（見圖）。坦白說，起初覺得把香甜的蕉蘸上輕微鹹味的麵粉漿油炸，口味可能怪怪的，但人一世物一世，即管看看為何可以令當地人着迷。吃過終於明白，香、酥、軟、甜，非常好吃，起碼要吃一條。



其實，還有一種炸年糕，芋頭片與番薯片夾住一片年糕，似一塊小小的夾心餅乾，但口感和口味都豐富複雜，好吃的程度不亞於炸香蕉，別錯過！



梁家權