七仙羽 - 財水外流 或會大破財 | 七仙語

上期講述了為甚麼多人住在海景屋，不但沒有發達，卻破財破產。原因是，水有好壞，風水中的水種類繁多，大致可分為有情水和無情水，前者指流動緩慢、平和的水，如平靜的湖泊、河流，有利於事業發展；無情水則是指流速過快或水流方向不對的水，如朝向大門或窗戶的流水，容易造成財富不聚。



水流過快或水流方向外，例如流速急促的河流，或水龍頭、畫中水流朝向大門或窗戶的「財水外流」，不利於財運，並會大破財。



無論哪種水都必須注意水的來去會聚，來水要水流寬闊平緩、環抱有情；去水要流連、收縮緊密，這樣才能聚藏生氣。



如果見不到河、湖海，但見到具有水的形象和水的特性相似東西，風水上均歸結為水。例如車流、川流不息的人流、流通的街道、道路、路徑等，都屬於水。



除了水的來龍去脈影響運氣，不同方位見水都有好或不好。例如東北見水，八運時住此屋有利財運，但2024年入九運時，東北方見水為「照破生胎」的風水格局，會令到財運不穩、工作阻礙、多病痛，甚至引發陰氣問題。那麼之前好順利賺到錢，一踏入九運，就頭頭碰着黑，此位見水，20年都破財。如果東北方見水，又是「鬼門」且為「退氣」的方位，到了九運時，該方位衰上加衰，運氣變差。



海水的影響比較難化解，就算見水的方向正確，例如九運北面見水利財，但如果河流太急、一片汪洋等，都不利財運。大多數見水會破壞財氣，導致財運破敗、工作多阻礙、降職或破財，所以選海景房要非常小心。



七仙羽