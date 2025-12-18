馮程淑儀 - 西九聖誕小鎮 傳遞暖意與祝福 | WestK 留聲機

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮程淑儀
2小時前
生活 專欄
　　今年的聖誕節，跟往年有點不一樣。大埔宏福苑無情的大火，令所有人都感到心痛難過，社會上彌漫着一片哀傷。大火發生後，我和西九團隊曾一度猶豫，是否應該按照原定計劃在本月初推出由西九管理局全新打造的「西九聖誕小鎮」。經過沉澱和思考後，我們決定將活動開幕推遲，並調校活動的主調，由慶祝佳節改為為市民送上溫暖、關懷和祝福，期望在這傷痛時期，讓市民可以在一個充滿暖意和溫馨的環境，從音樂和藝術中找到慰藉和療癒。

　　「西九聖誕小鎮」主要分為兩個部分，位於藝術公園海濱西草坪的「西九聖誕森林」，聳立了一棵12米高的巨型聖誕樹以及超過60棵中小型聖誕樹，在維港絕色日落和夜景的襯托下，自本月12日開幕已成為「打卡」熱點。聖誕森林還設有精緻的森林小樹屋和旋轉木馬裝置，在本月24日至26日期間會舉行聖誕老人見面會和飄雪表演，希望為每位訪客留下美好和溫馨的回憶。

　　而位於藝術公園東草坪的「西九聖誕市集」，今年設有約30個節日限定特色攤位，由香港特色小食到環球美食，以至手工藝精品和寵物用品，琳瑯滿目，包羅萬有。本月12日到31日期間，「西九聖誕市集」下午及晚上均有免費表演節目，包括由糖妹、Manson張進翹、 Nowhere Boys等流行歌手、樂隊以及不同教育和藝術團體輪流表演，為觀眾送上祝福和暖意。

　　此外，「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園已於星期二（本月16日）在藝術公園大草坪開幕，至下月11日。下月11日當天，主辦單位會於西九文化區內上演香港首個大型IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」，屆時海綿寶寶（SpongeBob SquarePants）、加菲貓（Garfield）、愛心小熊（Care Bears）等16個人氣IP角色巨型氣球將穿梭西九不同角落，巡遊活動免費入場，歡迎一家大小前來參與。另外，大華銀行水墨藝術節亦於本月19日在西九文化區藝術展亭及高草坪開放，帶給市民一場充滿藝術氣息的視覺盛宴。

　　隨着西九碼頭上月中旬正式運作，以及連接西九文化區和中環9號碼頭的「西九渡輪」投入服務，文化區的通達性得到提升，市民和遊客可以輕鬆便捷地遊覽港九特色景點，西九與中環海濱附近一帶的節日活動，例如香港旅發局「2025香港繽紛冬日巡禮」等可產生聯動，進一步發揮香港旅遊業的協同效應。

　　下星期便是聖誕節，再過一個星期便踏入2026年，我謹透過這個專欄，向各位讀者送上摯誠的祝福，祝願各位滿有盼望和喜樂。

馮程淑儀

