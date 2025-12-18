Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 可重溫過去一年內容 《頭條揭頁版》隨時睇 1am更新覽盡全球熱話 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
2小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

全港紙媒中發行量最高嘅《頭條日報》，Kelly發現晨早都好多人取閱，好快派晒，為響應環保同埋滿足大家對免費新聞資訊嘅需求，建議大家可以上網睇《頭條揭頁版》，原來呢個揭頁版嘅APP，喺出刊日凌晨約1點後即時更新最新一份報紙，原裝足本內容任讀者揭，用手機就可以隨時隨地緊貼重大新聞嘅詳盡報道。

　　《頭條日報》作為全港首屈一指嘅免費中文報章，星期一至六風雨不改陪伴讀者多年。相信晨早拎一份《頭條》已經成為許多人嘅生活習慣，一紙在手便能閱覽香港以至全球各地嘅熱點新聞，再加上娛樂消閒、金融地產、健康體育等不同版面，內容豐富全面。

　　《頭條》自2011年起推出高清揭頁版APP，無論用手機定平板，只要喺應用程式商店下載APP後，就可以日日睇到最新一份報紙，原裝足本內容任你揭，APP內亦備有放大縮小版面，以及下載功能，夠晒user friendly！同時可重溫過去一年嘅《頭條日報》，隨時隨地滿足大家對接收時事生活資訊嘅要求。

　　無論何時何地，又或者遇上打風落雨壞天氣，善用《頭條揭頁版》APP，就可以足不出戶，一樣可以追蹤香港同成個世界嘅新聞、娛樂、財經、健康等生活資訊，大家快啲晚晚或者日日登入啦，只要一Scan旁邊嘅QR CODE就做到！

KellyChu
 

最Hit
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
飲食
13小時前
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
影視圈
11小時前
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
影視圈
13小時前
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
01:51
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
突發
10小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
9小時前
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
影視圈
14小時前
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
17小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
影視圈
2025-12-16 20:00 HKT
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
20小時前
更多文章
KellyChu - 港麻雀約22.7萬隻年升2.3% 觀鳥會：最多聚居元朗區 | Executive日記
　　香港麻雀嘅數量，其實亦反映緊生態環境。香港觀鳥會普查推算，香港市區現時有約22.7萬隻麻雀，數量按年微升2.3%，並連續8年維持21萬至26萬隻水平，數量大致穩定，其中元朗區有最多麻雀聚居，其次為屯門及沙田區。 　　調查亦顯示，部分地區嘅麻雀密度有下降趨勢，其中深水埗和港島3個地區嘅跌幅較顯著。&nbsp; 　　另外，工業、商業和農業用地嘅麻雀密度，亦呈現下跌趨勢。觀鳥會研究主任謝
2小時前
Executive日記
羅淑佩在Fb分享相片，總結精彩時刻。
KellyChu - 全運會殘特奧會圓滿落幕 羅淑佩相簿回顧難忘時刻 | Executive日記
粵港澳今年首次共同承辦十五運會和殘特奧會，隨着殘特奧會周一閉幕，這場體育盛事亦在香港圓滿結束。文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨於社交平台分享佢嘅私人相簿，回顧並總結每個精彩時刻，多張相片記錄咗火炬傳遞、開幕儀式、香港運動員英姿，以至體育賽事嘅難忘畫面，仲有局長個人自拍及與他人嘅合照，令人感受到體育嘅熱情和動容。 　　羅淑佩在Fb發布由多張相片拼貼而成嘅相片，並指這是她的十五運會和殘特奧會私人相簿
2025-12-17 02:00 HKT
Executive日記