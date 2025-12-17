李居明 - 赤馬年 「子午相沖」 點算好？ | 李居明大師會客室

剛完成《馬年運程》的編寫和通勝占卜，閉關完畢，頓時感覺輕鬆不少！聖誕後隆重出版！



每年寫運程書壓力都很大！我知道很多人會看，很多人會受影響，那是因為我寫的並不是一般只講十二生肖，我講的是整個香港、整個世界，是我們這一代人的事情，那些預卜當然會很貼身，也是坊間較不易見的，所以我更覺責任重大，壓力重重。僥倖我是個修行人，故較之在靈性、在占算等各方面都有交代，如去年的預言已有印證，今年的內容相信亦會對大家有很大幫助。



其中，馬年最需要注意的是甚麼？答案是「水火既濟」。



「馬」一定沖「子」，子是水，也是童子、孩子。相信第一時間會令人想到校園（子）槍（火）擊案，那正是「子午相沖」的體現。火馬年沖水，但水也不是好欺負，你來沖我大海，難道我就不會反擊？所以，別以為火年只是火惡，或者多火的災難，其實一樣會多水災，因為「火」激起了「水」，水就會起強烈的反應。



《易經》裏有一卦「水火既濟」，正是明年最矜貴的四個字。我們術家很喜歡寫「水火既濟」四字放在家裏，意思就是在這些年運中希望水火互相協調，互相幫助，但不要打架，至於要「水」和「火」不打架，中間定要靠一個「和事佬」，那便是濕土，即是「牛」、「龍」。故我在運程書裏教了大家到底要做甚麼、要擺放甚麼、要注意甚麼，這就是我們做這行的天職，是我寫運程書的使命和責任！



香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。

李居明