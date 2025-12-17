Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明 - 赤馬年 「子午相沖」 點算好？ | 李居明大師會客室

李居明大師會客室
李居明大師會客室
李居明
27分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　剛完成《馬年運程》的編寫和通勝占卜，閉關完畢，頓時感覺輕鬆不少！聖誕後隆重出版！

　　每年寫運程書壓力都很大！我知道很多人會看，很多人會受影響，那是因為我寫的並不是一般只講十二生肖，我講的是整個香港、整個世界，是我們這一代人的事情，那些預卜當然會很貼身，也是坊間較不易見的，所以我更覺責任重大，壓力重重。僥倖我是個修行人，故較之在靈性、在占算等各方面都有交代，如去年的預言已有印證，今年的內容相信亦會對大家有很大幫助。

　　其中，馬年最需要注意的是甚麼？答案是「水火既濟」。

　　「馬」一定沖「子」，子是水，也是童子、孩子。相信第一時間會令人想到校園（子）槍（火）擊案，那正是「子午相沖」的體現。火馬年沖水，但水也不是好欺負，你來沖我大海，難道我就不會反擊？所以，別以為火年只是火惡，或者多火的災難，其實一樣會多水災，因為「火」激起了「水」，水就會起強烈的反應。

　　《易經》裏有一卦「水火既濟」，正是明年最矜貴的四個字。我們術家很喜歡寫「水火既濟」四字放在家裏，意思就是在這些年運中希望水火互相協調，互相幫助，但不要打架，至於要「水」和「火」不打架，中間定要靠一個「和事佬」，那便是濕土，即是「牛」、「龍」。故我在運程書裏教了大家到底要做甚麼、要擺放甚麼、要注意甚麼，這就是我們做這行的天職，是我寫運程書的使命和責任！

　　香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。
李居明

最Hit
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
17小時前
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
生活百科
12小時前
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
影視圈
6小時前
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
飲食
13小時前
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
醫生教室
9小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
7小時前
《愛回家》「億元駙馬」人生勝利組！與富貴女友求婚半年榮升人父 囡囡萌照流出微絲細眼似足爹哋
《愛回家》「億元駙馬」人生勝利組！與富貴女友求婚半年榮升人父 囡囡萌照流出微絲細眼似足爹哋
影視圈
2小時前
張堅庭榮升做外父！飲女婿茶「強忍淚水」女兒結婚金光閃閃巨型流星錘貴氣逼人
張堅庭榮升做外父！飲女婿茶「強忍淚水」女兒結婚金光閃閃巨型流星錘貴氣逼人
影視圈
9小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
2025-12-15 20:00 HKT
更多文章
李居明 - 馬肖馬年值太歲 馬不停蹄 | 李居明大師會客室
　　有讀者問，市面上已見到很多運程書了，我的運程書幾時出版？再過半個月吧！我的《馬年運程》將於12月底正式推出！敬請期待！ 　　徇眾要求，我率先公布十二生肖中馬肖的運程。2026年是馬肖朋友的本命年，是「值太歲」、「刑太歲」的一年。「值太歲」是當值的意思，他們在來年會非常忙碌，基本上事事與他有關，等如當班長或領袖，有使命感，也是壓力重重。 　　馬肖朋友有兩個特點。其一是愛記仇，他們可以
2025-12-10 02:00 HKT
李居明大師會客室