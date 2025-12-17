Cally - 新城市廣場聖誕辦年度消費賞豪送電動車 匯聚光影匯演•馬戲團主題打卡•聖誕美食市集 | 商界講呢啲

聖誕氣氛席捲全城！新城市廣場由即日起至2026年1月1日呈獻第二浪冬日盛宴，場內每個角落都被濃濃嘅節日氛圍所圍繞，俾大家沉醉喺溫暖嘅節慶魔力之中。早前揭幕嘅NTP Sky Garden「星夜願語．光影匯演」同位於1期3樓嘅「聖誕奇幻馬戲團嘉年華」周末放假已吸引好多市民打卡，而家3樓Chill Park更化身熱鬧「戶外美食市集」，大家可以一邊穿梭美食攤檔，一邊品嚐本地及多國特色嘅聖誕主題甜品、地道街頭小吃及飲品。聖誕節期間仲有人氣Busker駐場，帶嚟充滿音樂和甜蜜嘅Chill冬日盛會。



超人氣醜萌界代表Fuggler空降3期1樓中庭嘅玩具"反"斗城「Fuggler專賣區」，唔單止有超過20款獨家限定商品，首次登場嘅Fuggler周邊精品更以獨家8折優惠發售。

Cally收到風知道商場仲搞咗個年度最盛大嘅「消費獎賞活動」，4大消費賞包括：高達$6,520回贈嘅「冬日購物賞」，以及HomeSquare攜手推出3大「消費獎賞活動」，包括「聖誕每週最高消費賞」、「聖誕禮物賞」及壓軸登場「聖誕新年幸運大抽獎」，獲抽中嘅幸運兒有機會獨得MG ZS HEC混能車、iPhone 17 Pro Max 512GB等，萬勿錯過！

