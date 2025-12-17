Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Cally - 新城市廣場聖誕辦年度消費賞豪送電動車 匯聚光影匯演•馬戲團主題打卡•聖誕美食市集 | 商界講呢啲

商界講呢啲
商界講呢啲
Cally
30分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

聖誕氣氛席捲全城！新城市廣場由即日起至2026年1月1日呈獻第二浪冬日盛宴，場內每個角落都被濃濃嘅節日氛圍所圍繞，俾大家沉醉喺溫暖嘅節慶魔力之中。早前揭幕嘅NTP Sky Garden「星夜願語．光影匯演」同位於1期3樓嘅「聖誕奇幻馬戲團嘉年華」周末放假已吸引好多市民打卡，而家3樓Chill Park更化身熱鬧「戶外美食市集」，大家可以一邊穿梭美食攤檔，一邊品嚐本地及多國特色嘅聖誕主題甜品、地道街頭小吃及飲品。聖誕節期間仲有人氣Busker駐場，帶嚟充滿音樂和甜蜜嘅Chill冬日盛會。

超人氣醜萌界代表Fuggler空降3期1樓中庭嘅玩具"反"斗城「Fuggler專賣區」，唔單止有超過20款獨家限定商品，首次登場嘅Fuggler周邊精品更以獨家8折優惠發售。
Cally收到風知道商場仲搞咗個年度最盛大嘅「消費獎賞活動」，4大消費賞包括：高達$6,520回贈嘅「冬日購物賞」，以及HomeSquare攜手推出3大「消費獎賞活動」，包括「聖誕每週最高消費賞」、「聖誕禮物賞」及壓軸登場「聖誕新年幸運大抽獎」，獲抽中嘅幸運兒有機會獨得MG ZS HEC混能車、iPhone 17 Pro Max 512GB等，萬勿錯過！
 

最Hit
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
17小時前
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
生活百科
12小時前
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
影視圈
6小時前
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
飲食
13小時前
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
醫生教室
9小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
8小時前
《愛回家》「億元駙馬」人生勝利組！與富貴女友求婚半年榮升人父 囡囡萌照流出微絲細眼似足爹哋
《愛回家》「億元駙馬」人生勝利組！與富貴女友求婚半年榮升人父 囡囡萌照流出微絲細眼似足爹哋
影視圈
2小時前
張堅庭榮升做外父！飲女婿茶「強忍淚水」女兒結婚金光閃閃巨型流星錘貴氣逼人
張堅庭榮升做外父！飲女婿茶「強忍淚水」女兒結婚金光閃閃巨型流星錘貴氣逼人
影視圈
9小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
2025-12-15 20:00 HKT
更多文章
和記地產集團有限公司市場及租務總經理何麗明表示，黃埔天地今次玩沉浸式體驗，打造5大互動打卡場景，進一步豐富商場嘅文化娛樂元素。
Cally - 黃埔天地聖誕斥500萬推廣 光影魔法+雪見同人展引流 | 商界講呢啲
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 聖誕就到，今年黃埔天地投資500萬，打造超夢幻嘅THE WISHPHERE@THE WHAMPOA，喺黃埔號同德安街一帶鋪滿超過18萬粒閃爍燈飾，混合鏡面聖誕球、光影投影同巨型雪花光雕，簡直係個沉浸式音樂電影舞台！即日起到明年1月4號，每日下晝5點到夜晚11點亮燈，節日氣氛滿滿。聖誕老人、雪人同麋鹿仲會喺12月20、21同25號現身黃埔號，年
2025-12-11 02:00 HKT
商界講呢啲