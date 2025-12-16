KellyChu - 星島中文問答比賽接受報名 號召語文菁英爭奪冠軍寶座 | Executive日記
閱讀更多
內容
究竟是「反省」定「反醒」？是「蛻變」還是「褪變」？不少學生覺得中文很難學，也覺得中文枯燥乏味，但如果透過問答比賽增進中文知識，大家又會否想挑戰一下？由星島新聞集團主辦、語文教育及研究常務委員會贊助的「星島第四屆全港華文雙語菁英問答比賽」由即日起至本月20日接受報名，賽事冠軍、亞軍及季軍將可獲得書券、現金禮券及獎座以作鼓勵。
這項比賽已經第四年舉辦，旨在鼓勵大家深入探討中國語文的起源，提升語文能力，並推廣「親子共學」理念。今屆賽事繼續有親子組（小學一至三年級學生及家長）、高小組（小學四至六年級學生）及初中組（中學一至三年級學生），網上比賽最高分之隊伍即可晉級實體賽，並於2026年7月總決賽舞台上爭奪冠軍寶座。立即把握機會Scan QR Code報名，同全港語文菁英決一高下喇！
報名：https://www.stheadline.com/chinesequiz/
查詢：[email protected]
KellyChu
把握機會參加喇！
最Hit
麥道朗告別戰騎十駒
11小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
2025-12-13 14:30 HKT
Do姐早餐歎街坊燒味名店 超專業食足4款刁鑽叉燒 網民：我哋去買全部頭頭尾尾
2025-12-14 13:00 HKT