李純恩 - 年度漢字 | 好好過日子

日本每年年尾都會由一名清水寺大和尚手書一個年度漢字，這個字是根據一年之中的人心形勢而定。前兩天剛剛宣布，2025年度漢字為「熊」。



日本熊患突如其來，然後從一地蔓延全國，一時之間好像全日本山裏的熊都跑了出來。這是一個很奇怪的現象，連動物學家也不能給出一個準確的答案，只能想像是一種大自然的召喚，不知道甚麼東西喊一聲，熊都不能老實呆在山裏了。日本的政客還帶頭吃起了熊肉，以後到日本，菜單上除了豬肉雞肉牛肉馬肉之外，還會有熊肉。熊的關注力一下子大增，結果就成了年度漢字。



年度漢字是由日本民眾在一些候選的漢字中選出，這次「熊」字得票二萬三千多票奪冠，「米」字少了一百八十票屈居排在第二位，風頭被熊搶去。



其實在熊出沒之前，日本米荒也困擾日本國民良久。一個連早餐都喜歡吃米飯的國家，因為乾旱，稻米欠收，米價由此飛漲，以致成了民生大問題。如果不是熊患在下半年突起，2025年日本的年度漢字應該是「米」。不知會不會有一天吃不起米飯了，會有人說：何不食熊肉？



這也是一個心情遊戲，其實每個人都可以找出一個屬於自己的年度漢字。三百六十五天過去，年尾盤點，經歷的事情必有一些值得一記。將每件值得一記的事情化成一個字，再從其中抽出最深刻的一個字，這個就是專屬你的「年度漢字」，或喜或哀，如人飲水，冷暖自知。



李純恩