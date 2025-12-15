KellyChu - 近1500跑手響應「Global 6K for Water」 宣明會額外解囊援大埔受災家庭 | Executive日記

宣明會第二年舉辦「Global 6K for Water」慈善跑，昨天近1500名市民齊集添馬公園起步，為非洲清潔食水項目籌款。為回應大埔火災，宣明會亦將額外配對同等於所有參加者報名費的金額，用作支援大埔受災兒童與家庭。星島新聞集團今年繼續擔任活動媒體贊助，星島義工隊亦在現場為跑手加油打氣。



「6K」象徵貧困地區居民每日平均步行6公里取水。今年活動由馬來西亞、韓國等地接力展開，香港為終站。香港世界宣明會總幹事馮丹媚指，是次活動有3個意義，第一是為遠方缺乏清潔食水的小朋友而跑，第二是每一塊號碼布上都有一個小朋友陪大家一起跑，第三個意義是G6K 成為幫助大埔火災受影響人士的平台。希望參加者在悲傷中選擇用行動帶來希望，讓這6公里成為香港人團結守望相助的平台。



星島新聞集團除了發揮媒體影響力廣泛宣傳活動，更派出跑步健兒參與各項賽事，並由星島義工隊在現場為跑手打氣。昨日星島新聞集團副行政總裁林善喬親臨現場接受致謝獎項，為參賽者加油鼓勵 。



KellyChu