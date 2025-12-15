KellyChu - 近1500跑手響應「Global 6K for Water」 宣明會額外解囊援大埔受災家庭 | Executive日記

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

近1500跑手響應「Global 6K for Water」 宣明會額外解囊援大埔受災家庭

KellyChu
16分鐘前
生活 專欄
　　宣明會第二年舉辦「Global 6K for Water」慈善跑，昨天近1500名市民齊集添馬公園起步，為非洲清潔食水項目籌款。為回應大埔火災，宣明會亦將額外配對同等於所有參加者報名費的金額，用作支援大埔受災兒童與家庭。星島新聞集團今年繼續擔任活動媒體贊助，星島義工隊亦在現場為跑手加油打氣。

　　「6K」象徵貧困地區居民每日平均步行6公里取水。今年活動由馬來西亞、韓國等地接力展開，香港為終站。香港世界宣明會總幹事馮丹媚指，是次活動有3個意義，第一是為遠方缺乏清潔食水的小朋友而跑，第二是每一塊號碼布上都有一個小朋友陪大家一起跑，第三個意義是G6K 成為幫助大埔火災受影響人士的平台。希望參加者在悲傷中選擇用行動帶來希望，讓這6公里成為香港人團結守望相助的平台。

　　星島新聞集團除了發揮媒體影響力廣泛宣傳活動，更派出跑步健兒參與各項賽事，並由星島義工隊在現場為跑手打氣。昨日星島新聞集團副行政總裁林善喬親臨現場接受致謝獎項，為參賽者加油鼓勵 。

羅淑佩期望詩歌能與災民同行。
KellyChu - 分享詩歌傳遞喜樂平安 羅淑佩冀為災民注力量 | Executive日記
　　昨天是普世基督宗教「將臨期」的第三主日，教會傳統上以「喜樂」為主題，繼續預備紀念耶穌基督降生和帶出聖誕節的真正意義。文化體育及旅遊局局長羅淑佩分享指，她正好在這次主日崇拜負責帶領詩歌敬拜，選擇了以「神未曾應許」這首詩歌傳遞「喜樂」的訊息，期望這首詩歌能與災民同行，與社會一同踏上復常之路的日子當中，為大家帶來一點力量。 　　羅淑佩說，自己思量了許久，如何可以在大埔火災之後仍然合宜地傳遞「喜
16分鐘前
Executive日記
候任議員參觀大樓設施。
KellyChu - 立會「雞精班」開課 新丁初探大樓 | Executive日記
　　立法會秘書處一連兩日，為候任議員舉辦簡介會。昨日一眾候任「新丁」齊齊上堂學習議會申訴制度、行政署及律政司簡介等，再分組參觀立法會大樓設施。期間旅遊界候任議員江旻憓繼續以招牌微笑回應記者追問，又同大家說早晨。 　　昨日嘅立法會參觀團分為兩團，不少候任議員對俗稱「咪兜」嘅採訪區頗感興趣，多次嘗試將採訪講台調高、調低。據現場所見共30人出席，但今屆有40名候任「新丁」，即有10人無參與。不過，
2025-12-13 02:00 HKT
Executive日記