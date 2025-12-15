KellyChu - 分享詩歌傳遞喜樂平安 羅淑佩冀為災民注力量 | Executive日記

昨天是普世基督宗教「將臨期」的第三主日，教會傳統上以「喜樂」為主題，繼續預備紀念耶穌基督降生和帶出聖誕節的真正意義。文化體育及旅遊局局長羅淑佩分享指，她正好在這次主日崇拜負責帶領詩歌敬拜，選擇了以「神未曾應許」這首詩歌傳遞「喜樂」的訊息，期望這首詩歌能與災民同行，與社會一同踏上復常之路的日子當中，為大家帶來一點力量。



羅淑佩說，自己思量了許久，如何可以在大埔火災之後仍然合宜地傳遞「喜樂」的訊息，帶出平安、盼望之餘又能對逝者和災民帶來追思及安慰。



最後，回應牧者關於「靠主喜樂」的經文和講道，她選擇了「神未曾應許」這首詩歌。羅淑佩表示，歌詞講到神沒有應許天色常藍、花兒常開，但祂應許人們「生活有力，行路有亮光，工作得息，試煉得勉勵，危難有賴，無限的體諒，不死的愛。」這些都是香港人現在很需要的一份心中平安、心中盼望，有了這些，大家就可以有心中喜樂。



KellyChu