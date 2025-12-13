葉澍堃 - 亞博館「澐Nuva」食上海「老吉士」招牌本幫菜 | 葉Sir食經

最近跟太座專程到赤鱲角「亞洲國際博覽館」，為的不是看演唱會，而是到2樓「澐Nuva」餐廳品嘗上海「老吉士」的招牌名菜，「澐」餐廳的位置雖然較為偏遠，但由於亞博館一年365天只有十多天沒有展覽，所以不愁食客，今次餐廳請得「老吉士」來港路演5天，反應甚佳，晚晚座無虛席。「老吉士」在上海開業30年，十多年前跟謙謙在上海好友豪宅家中食過由「老吉士」主廚親自到會的晚餐，是我食過最滿意的上海菜！



我們在「澐」貴賓房內用餐，圍坐在一張15人大枱，席上有我最尊敬的修哥、會展大家姐、女廚王、保險界元老、健康樓神、地產女神、中醫教授和電視台王子，星光熠熠，嘗味配酒套餐菜式豐富，前菜幾款，分別是老醋紅海蜇頭、煙燻䱽魚、四喜烤麩和吉士鹹雞，全部是餐廳招牌前菜，海蜇爽脆，鹹雞鹹香，我最愛的是烤麩，配新西蘭莎當尼白酒甚佳。



跟着食熟醉羔蟹，蟹膏用中國黃酒醃得酒香誘人，甘香豐腴，暫時忘記膽固醇是好是壞，一於食完再算！配酒是「冬趣」紹興酒，湯羹是河篤鮮，跟平日的腌篤鮮不同，是用蝦、鯽魚、蟹和蜆等河鮮煮的湯，鮮甜美味。繼續食蟹粉燴花膠，膠質豐富，香滑非常。更精彩的是蔥烤鴉片魚頭，食前侍應先給我們拍照打卡，巨型鰈魚魚頭充滿膠質，用大量香蔥蓋着，烤焗得肉質嫩滑，加上迷人蔥香，一食上癮，難怪有鴉片魚頭稱號，太座把烤蔥也全部幹掉，認真識食！



大家最期待的鮑魚紅燒肉終於出場，這是「老吉士」的鎮店名菜，顏色紅艷，香氣撲鼻，我喜歡的不是鮑魚，而是充滿花雕酒香，炆得酥而不爛，入口即化的紅燒肉，這是上海菜濃油赤醬風味的至高境界，飲杯Petit Verdot紅酒，忽然有種衝上雲霄的美妙感覺！青菜是上湯金華火腿伴津白，津白吸取了火腿的鹹香，一食傾心。單尾同樣精彩，分別是蟹粉拌飯和蔥油開洋拌麵，熱騰騰的蟹粉把白飯完全遮蓋，甘香美味，蔥油拌麵汁香麵彈，是超美味的pasta，食完不用再浪費時間減肥了！甜品是桂花酒釀小丸子拼綠豆糕，及主人家特別加點的「澐」招牌甜品拼盤，擺放在巨型紅色雀籠內，在乾冰雲霧襯托下隆重出場，內有多款甜點和生果，包括平時少食的豆腐雪糕，有種在天宮食甜品的感覺！



在赤鱲角機場不用坐飛機到上海，便可品嘗到「老吉士」的招牌本幫菜，席上更可跟90多歲的修哥學習健康長壽之道，真要感恩。



葉澍堃

「老吉士」的招牌鮑魚紅燒肉

幾款「老吉士」招牌前菜

醉熟羔蟹

河篤鮮

蟹粉花膠

烤蔥蓋着的鴉片魚頭

撥開烤蔥後的魚頭

火腿津白

跟修哥學習健康之道

蟹粉拌飯

精美甜品