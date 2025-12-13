馮榕榕（Ruby） - 聖誕療癒小禮物 | 榕榕細語

距離聖誕不到兩星期，送禮要有心思、實用兼有品味，確實不容易。與其冒險選擇尺寸難捉摸的衣服鞋履，不如從時尚家品、香氛、趣味小物入手，為冬日加添一點多巴胺色彩和治癒能量。



來自巴塞隆拿的DOIY，專門把日常器皿變成充滿幽默感的設計物件，從食物造型廚具到具雕塑感的花瓶，統統以原創設計、鮮明色彩和誇張輪廓見稱，是送給喜歡打卡、又偏好玩味風格朋友的理想選擇。作品既實用又像小型藝術品，放在餐桌或廚房一角，便能即時提升時尚感和愉悅指數。



如果對方是陶瓷控，可留意All the Luck in the World及Qué Rico這兩品牌，前者從珠寶美學延伸到家品，陶瓷餐具與燭台以復古輪廓配上手繪花卉與柔和色調，營造溫柔而繽紛的居家氛圍，容易搭配。Qué Rico則以大膽色彩與俏皮幾何圖案見稱，杯子、花瓶都洋溢西班牙陽光氣息，屬極具陳列效果的高性價比之選。



來自意大利的Ichendorf Milano則是文青風、極簡路線，將傳統吹製玻璃工藝結合現代造型，透明薄身的硼矽玻璃上常見細緻的小動物或植物立體裝飾，既實用又帶點童話質感。而旅法日本陶藝家Madoka Rindal的作品，主角是那一張張孔雀藍色表情小臉，全部以手捏成形，既鬼馬又有東方靈性，送給喜歡手作感、偏好小眾藝術的朋友最合適。



Côte Bougie來自馬拉喀什，是歷史悠久的家族香氛品牌，擅長結合摩洛哥傳統工藝與現代香氣，蠟燭容器多由當地工匠手製，每一件都有溫度和故事。由於用上天然蠟和精緻器皿，燃點完後能當作擺設或收納小物，是很有儀式感又具收藏價值的香氛禮物。



喜歡北歐風的，可選Skandinavisk的冬季與聖誕系列，以北歐森林、白雪、極光等意象創作香氣，用環保蠟和可再用玻璃容器呈現出低飽和、靜謐的節日氛圍。JUL、SNÖ等人氣香味把薑餅、香料橙、冷杉、冰雪中的莓果凝縮成空間氣味，點燃一刻就像置身北歐冬夜。



美國品牌Paddywax則走故事感和器皿設計路線，每個系列從一個主題或場景出發，再配上可重用的特色容器，所有蠟燭都以大豆蠟手工澆注，兼顧香氣與可持續理念。而英國品牌Aery Living近年漸受重視，主打100%植物蠟、純素及可回收包裝，偏向簡約療癒路線，適合作為入門級香氛禮盒，讓收禮人一試便愛上在家點蠟燭的習慣。



無論是色彩繽紛的陶瓷與玻璃，還是充滿故事的香氛蠟燭與趣味小物都有個共通點：同為高「多巴胺」指數的生活設計，在視覺與嗅覺上釋放愉悅感。把這些小物帶回家，點起蠟燭，端起花色馬克杯，看着餐桌上俏皮的器皿，心情自然鬆弛下來。



馮榕榕（Ruby）