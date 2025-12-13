Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靜 - 湄南河的慢板 | 紅棉樹下

林靜
2小時前
生活 專欄
　　上周到曼谷短遊，住進河畔的老牌酒店，拉開窗簾，湄南河在眼前展開，渾黃的河水緩緩流着，沒有洶湧的波瀾，只覺從容不迫。

　　「東方威尼斯」之稱，聽來有些陳舊的浪漫，但真正置身其間，就會感覺到比喻裏的靈氣，不在於橋多水巷縱橫，而在於那種以水為路、以船為車的生活節奏。

　　每天清晨在河畔早餐時，看着長尾船拖着白色的浪尾，像一把靈巧的剪子，裁開平靜的河面；滿載貨物的長船慢悠悠地走過；公交船在兩岸碼頭停靠，吞吐着熙攘的人群。水的阻隔，天然地緩慢了腳步。一切陸地上的匆促與焦躁，到了這裏，都被這脈脈的流水吸收、化開了。

　　黃昏時兩岸的燈火一盞盞亮起，原來12月的曼谷也會有秋意，一杯在手，晚風漸涼，慢慢享受璀璨的夜色。但也不要輕視這河的威力，早上潮漲時，河水會湧上臨河的用餐區，上落船也要涉水，酒店也建議不要乘坐長窄的小船漫遊。

　　還好對岸的ICONSIAM暹羅天地有號稱最大的室內水上市場，可盡情享受泰式生春捲、米粉湯、粿條、青木瓜、船麵等泰式小食，酒店有專船來回，就像去了一趟水上市場！

