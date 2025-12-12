Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃詩詩 - Clé de Peau Beauté × 香港瑞吉酒吧聖誕雞尾酒 | 詩詩酒樂園

黃詩詩
3小時前
生活 專欄
　　聖誕佳節將至，雖然大家內心仍然為火災感到難過，但同樣地亦要珍惜眼前人，愛在當下，就藉着這佳節跟至愛親朋聚一聚。早前出席了Clé de Peau Beauté聯乘香港瑞吉酒吧呈獻限量版Dreams Express星璨夢航系列的雞尾酒體驗。護膚品配雞尾酒？到底會是甚麼feel？

　　是次合作靈感源自Clé de Peau Beauté限量版Dreams Express星璨夢航系列——一位女孩在夢境的牽引下，登上星璨夢航列車，穿梭於夢幻森林與璀璨星河之間，在靈獸引領中探索深藏於內心非凡力量。而香港瑞吉酒店的瑞吉酒吧幻化為夢境入口，見證調酒藝術與護膚美學的動人交融。由Dreams Express Collection帶出的雞尾酒酒單，揀2杯限定雞尾酒或無酒精雞尾酒（共3款有酒精及2款無酒精雞尾酒），配上3款小食，包括魚子醬牛肉他他、炸蝦及棒棒糖甜點，價格為HK$688，仲有Clé de Peau Beauté品牌的小禮品作禮物，真的性價比極高！整體雞尾酒或無酒精雞尾酒都充滿不同的果香，很易入口。在這充滿節日氣氛的環境下，相約閨蜜慶祝佳節chill下很夾！雞尾酒單中我較喜歡Gin-based的Radiant Reflections，充滿草本植物及黑莓等香氣。活動席間還跟酒吧經理Paul學整雞尾酒，好好玩！另外還有機會感受Clé de Peau Beauté護膚品的質感，試用完皮膚即刻彈番！跟閨蜜恭賀佳節放鬆一下，絕對是一個好選擇！期間限定雞尾酒體驗至12月31號！Cheers！

　　  葡萄酒及烈酒作家、酒評人及電視節目主持，分享品酒遊歷及體驗。

詩詩酒樂園