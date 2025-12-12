查小欣 - 菊花脆肉鯇宴 | 查乜料

中山小欖有「菊城」稱號，趁當地舉行菊花展，去賞菊同時一嘗中山名物：脆肉鯇。脆肉鯇是草魚，透過餵食蠶豆令肉質變得爽脆，蛋白質含量高，低脂，主要產於中山，而小欖就盛產菊花，花身比一般菊花巨圓，花瓣有3吋長。此行就嘗了菊花脆肉鯇宴，每個脆肉鯇菜式都用鮮嫩黃色的菊花花瓣做配料，甚至糖水都伴以菊花，味覺視覺雙重享受，脆肉鯇用炒、煮、炆等不同方法烹製，耐煮不爛，肉質依然彈脆，口感結實，打邊爐將脆肉鯇放入菊花湯底，久煮，魚肉也不會散，更滲着菊花清香。



菊花特色菜：菊花刺身，大大塊鮮黃菊花瓣加入沙律醬、糖粉、花生碎、肉鬆等特出菊花的清鮮香氣，吃時將材料撈起，寓意吉祥兼有風味。行程另一彩蛋是「與辰同行」，欣賞中年好聲音人氣歌手張與辰的演出。



有個性價比超高發現，中山夜繽紛，晚上餓了覓食，商場外海底撈火鍋的大型廣告牌寫的營業時間：早上9時至次晨7時，即24小時只小息兩小時，凌晨時份座無虛席猶如白天，全都是年輕人。點了幾份肉和麵條，竟是席前表演拉麵，小師傅拉斷了，用全新麵團再拉，拉到最後會問要粗麵、幼麵？放在鍋中滾3分鐘，al dente，好吃得要翻單，看餐牌，不敢相信，席前表演拉麵，每份6蚊人民幣！



查小欣