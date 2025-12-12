Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

查小欣 - 菊花脆肉鯇宴 | 查乜料

查乜料
查乜料
查小欣
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　中山小欖有「菊城」稱號，趁當地舉行菊花展，去賞菊同時一嘗中山名物：脆肉鯇。脆肉鯇是草魚，透過餵食蠶豆令肉質變得爽脆，蛋白質含量高，低脂，主要產於中山，而小欖就盛產菊花，花身比一般菊花巨圓，花瓣有3吋長。此行就嘗了菊花脆肉鯇宴，每個脆肉鯇菜式都用鮮嫩黃色的菊花花瓣做配料，甚至糖水都伴以菊花，味覺視覺雙重享受，脆肉鯇用炒、煮、炆等不同方法烹製，耐煮不爛，肉質依然彈脆，口感結實，打邊爐將脆肉鯇放入菊花湯底，久煮，魚肉也不會散，更滲着菊花清香。

　　菊花特色菜：菊花刺身，大大塊鮮黃菊花瓣加入沙律醬、糖粉、花生碎、肉鬆等特出菊花的清鮮香氣，吃時將材料撈起，寓意吉祥兼有風味。行程另一彩蛋是「與辰同行」，欣賞中年好聲音人氣歌手張與辰的演出。

　　有個性價比超高發現，中山夜繽紛，晚上餓了覓食，商場外海底撈火鍋的大型廣告牌寫的營業時間：早上9時至次晨7時，即24小時只小息兩小時，凌晨時份座無虛席猶如白天，全都是年輕人。點了幾份肉和麵條，竟是席前表演拉麵，小師傅拉斷了，用全新麵團再拉，拉到最後會問要粗麵、幼麵？放在鍋中滾3分鐘，al dente，好吃得要翻單，看餐牌，不敢相信，席前表演拉麵，每份6蚊人民幣！

查小欣

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
社會
8小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
15小時前
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」
突發
6小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
20小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
12小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
12小時前
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
社會
7小時前
TVB「落難咪神」胸壓上位小生尺度極大 超低胸盡顯迫爆身材 男神抖大氣硬晒軚
TVB「落難咪神」胸壓上位小生尺度極大 超低胸盡顯迫爆身材 男神抖大氣硬晒軚
影視圈
14小時前
富麗敦海洋公園酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒 聖誕假都有得食！
富麗敦海洋公園酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒 聖誕假都有得食！
飲食
10小時前
更多文章
查小欣 - 古埃及的前世今生 | 查乜料
　　在西九故宮的「古埃及文明大展」，凝望着2.8米高的少年法老王圖坦卡門巨像，不禁問何謂得失？圖坦卡門9歲繼位，18歲逝世，有諸多迷團，繼任的宰相和統帥刻意抹去他的官方紀錄，令他在歴史消失3000多年，直至考古學家在帝王谷發現他陵墓才為世人所知，亦因此他的陵墓未遭嚴重盜擾，保存了數千件稀世珍寶，包括著名的黃金面具，以及圖坦卡門的巨像，因重6000磅，要落重本請專業建築師為其建底座，隔時空面世，對來
2025-12-05 02:00 HKT
查乜料