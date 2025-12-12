KellyChu - 太古地產白色聖誕市集開幕 為火災默哀 羅淑佩：逐漸走出陰霾 感受片刻安慰 | Executive日記

隨着聖誕活動復常，太古地產「白色聖誕市集」昨晚起一連4日回歸太古坊。Kelly去到現場，人頭湧湧，見文體旅局局長羅淑佩到來任主禮嘉賓，佢同大會一起為大埔火災默哀，發言時指呢個市集提供機會讓大家重拾熟悉的氣氛，感受片刻的輕鬆和安慰。



羅淑佩話，市集充分體現聖誕嘅意義，包括愛、和平、希望，同埋凝聚社區共享美好時光嘅重要性。隨着大家逐漸走出火災嘅陰霾，市集提供機會讓大家重拾熟悉的氣氛，感受片刻的輕鬆和安慰。佢衷心感謝太古地產對有需要人士的慷慨支持和援助。



羅局長又到市集撐本地文創，欣賞多個由香港原創品牌經營的零售攤位，其中Well Voyaged Amy Lai運用獨特捲紙工藝，並以香港地道產物為靈感－－如蛋撻、茶樓點心、唐樓信箱、髮廊燈筒等，製成耳環、袖扣與胸飾，吸引羅局長嘅目光。



太古地產行政總裁彭國邦表示：「白色聖誕市集是太古地產回饋社區的珍貴傳統。在這艱難時刻，我們希望與大埔火災受影響人士攜手同行，為社區帶來希望與團結的力量。」



KellyChu

羅淑佩參觀本地年輕人手作品。