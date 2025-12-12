Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 太古地產白色聖誕市集開幕 為火災默哀 羅淑佩：逐漸走出陰霾 感受片刻安慰 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　隨着聖誕活動復常，太古地產「白色聖誕市集」昨晚起一連4日回歸太古坊。Kelly去到現場，人頭湧湧，見文體旅局局長羅淑佩到來任主禮嘉賓，佢同大會一起為大埔火災默哀，發言時指呢個市集提供機會讓大家重拾熟悉的氣氛，感受片刻的輕鬆和安慰。

　　羅淑佩話，市集充分體現聖誕嘅意義，包括愛、和平、希望，同埋凝聚社區共享美好時光嘅重要性。隨着大家逐漸走出火災嘅陰霾，市集提供機會讓大家重拾熟悉的氣氛，感受片刻的輕鬆和安慰。佢衷心感謝太古地產對有需要人士的慷慨支持和援助。

　　羅局長又到市集撐本地文創，欣賞多個由香港原創品牌經營的零售攤位，其中Well Voyaged Amy Lai運用獨特捲紙工藝，並以香港地道產物為靈感－－如蛋撻、茶樓點心、唐樓信箱、髮廊燈筒等，製成耳環、袖扣與胸飾，吸引羅局長嘅目光。

　　太古地產行政總裁彭國邦表示：「白色聖誕市集是太古地產回饋社區的珍貴傳統。在這艱難時刻，我們希望與大埔火災受影響人士攜手同行，為社區帶來希望與團結的力量。」

KellyChu

羅淑佩參觀本地年輕人手作品。
羅淑佩參觀本地年輕人手作品。
最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
社會
8小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
15小時前
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」
突發
6小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
20小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
12小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
12小時前
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
社會
7小時前
TVB「落難咪神」胸壓上位小生尺度極大 超低胸盡顯迫爆身材 男神抖大氣硬晒軚
TVB「落難咪神」胸壓上位小生尺度極大 超低胸盡顯迫爆身材 男神抖大氣硬晒軚
影視圈
14小時前
富麗敦海洋公園酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒 聖誕假都有得食！
富麗敦海洋公園酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒 聖誕假都有得食！
飲食
10小時前
更多文章
M+博物館明起舉辦展覽「趙無極：版藝匠心」。
KellyChu - 趙無極180件「匠心」傑作明起M+展出 | Executive日記
　　西九文化區M+博物館明天起至明年5月3日，將於地下大堂展廳舉行特別展覽「趙無極：版藝匠心」，是亞洲首個聚焦法籍華裔藝術家趙無極版畫作品的大型回顧展，不失為公眾了解這位版畫大師及其創作的良機。 　　趙無極(1920-2013)為20世紀中後期享負盛名的抽象藝術大師，他年少時浸淫於中國繪畫和書法，1948年移居巴黎後開始接觸到版畫，並發展出標誌性的抒情抽象，形成獨特藝術類型。 　　趙無
3小時前
Executive日記