麥華章 - 京艷舌尖官府菜 | 玫瑰人生

最近，與幾位朋友去了趟北京。在為期一周的京城之旅，我們盡嘗地道美食，包括涮羊肉、羊蠍子火鍋、大董烤鴨、新派官府菜及帶中國特色的傳統法國菜，當中令我們印象最深刻者，是在四合院古建築內的米芝蓮星級食府「京艷．翰林書院」，享用加入新派創意的官府菜。



在北京雍和宮附近，有一片古建築群，當中有國子監與孔廟，國子監是明清時代的高等學府，而京艷．翰林書院是胡同深處一座三進四合院，與國子監僅一牆之隔。此面積達2000平米的古建築，至今保持當年古色古香風貌，包括具舊時王府氣派的樓牌、雕樑畫棟的亭台樓閣、古樸清雅的主樓與包廂，令食客不但覺得在吃美食，還在品嘗歷史文化及建築古蹟。



這間譽為北京官府菜天花板的名食府，由星級名廚段譽所創辦，此前，他創立的首間旗艦餐廳北京拾久新京菜，1年內便摘下米芝蓮1星，京艷．翰林書院開業於2021年，菜式沿襲京城宮廷菜及官府菜底蘊，翌年迄今已連續4年獲頒米芝蓮1星。



我們選了每客收費人民幣999元的套餐（未計加收15%服務費），菜式有用乾百合及小瑤柱加清雞湯熬成的歡迎茶湯，包括鮮菱角撈烏貝、芥末鴨掌、老北京酥海帶及薑蓉馬踏湖蓮藕的前菜4品，膳湯是鮮石斛花汆西施舌，御菜6品有海瓜子燒大閘蟹、傳統棗木烤鴨、始創蔥焗實心海參、老北京醬菜蒸黃魚、京式宮保雞丁及時蔬，主食青瓜蝦仁蒸餃，及甜品山楂雪葩。當中以烤鴨3吃最為驚艷，第一吃是鴨酥皮，割切烤鴨胸部最好的鴨皮，入口豐腴酥脆，鬆化無渣，且帶棗木果香，配雲南崖蜜與黑松露醬同吃，更添滋味；二吃是鴨胸肉連鴨皮配味帶鹹鮮的魚子醬；三吃是傳統烤鴨卷，以手工餅皮包卷鴨胸肉、蔥絲及瓜條。食後評：這是頓充滿北京風味的京艷舌尖官府菜，很值得推薦。



麥華章