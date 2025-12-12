Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥華章 - 京艷舌尖官府菜 | 玫瑰人生

玫瑰人生
玫瑰人生
麥華章
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　最近，與幾位朋友去了趟北京。在為期一周的京城之旅，我們盡嘗地道美食，包括涮羊肉、羊蠍子火鍋、大董烤鴨、新派官府菜及帶中國特色的傳統法國菜，當中令我們印象最深刻者，是在四合院古建築內的米芝蓮星級食府「京艷．翰林書院」，享用加入新派創意的官府菜。

　　在北京雍和宮附近，有一片古建築群，當中有國子監與孔廟，國子監是明清時代的高等學府，而京艷．翰林書院是胡同深處一座三進四合院，與國子監僅一牆之隔。此面積達2000平米的古建築，至今保持當年古色古香風貌，包括具舊時王府氣派的樓牌、雕樑畫棟的亭台樓閣、古樸清雅的主樓與包廂，令食客不但覺得在吃美食，還在品嘗歷史文化及建築古蹟。

　　這間譽為北京官府菜天花板的名食府，由星級名廚段譽所創辦，此前，他創立的首間旗艦餐廳北京拾久新京菜，1年內便摘下米芝蓮1星，京艷．翰林書院開業於2021年，菜式沿襲京城宮廷菜及官府菜底蘊，翌年迄今已連續4年獲頒米芝蓮1星。

　　我們選了每客收費人民幣999元的套餐（未計加收15%服務費），菜式有用乾百合及小瑤柱加清雞湯熬成的歡迎茶湯，包括鮮菱角撈烏貝、芥末鴨掌、老北京酥海帶及薑蓉馬踏湖蓮藕的前菜4品，膳湯是鮮石斛花汆西施舌，御菜6品有海瓜子燒大閘蟹、傳統棗木烤鴨、始創蔥焗實心海參、老北京醬菜蒸黃魚、京式宮保雞丁及時蔬，主食青瓜蝦仁蒸餃，及甜品山楂雪葩。當中以烤鴨3吃最為驚艷，第一吃是鴨酥皮，割切烤鴨胸部最好的鴨皮，入口豐腴酥脆，鬆化無渣，且帶棗木果香，配雲南崖蜜與黑松露醬同吃，更添滋味；二吃是鴨胸肉連鴨皮配味帶鹹鮮的魚子醬；三吃是傳統烤鴨卷，以手工餅皮包卷鴨胸肉、蔥絲及瓜條。食後評：這是頓充滿北京風味的京艷舌尖官府菜，很值得推薦。

麥華章

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
社會
8小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
15小時前
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」
突發
6小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
20小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
12小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
12小時前
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
社會
7小時前
TVB「落難咪神」胸壓上位小生尺度極大 超低胸盡顯迫爆身材 男神抖大氣硬晒軚
TVB「落難咪神」胸壓上位小生尺度極大 超低胸盡顯迫爆身材 男神抖大氣硬晒軚
影視圈
14小時前
富麗敦海洋公園酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒 聖誕假都有得食！
富麗敦海洋公園酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒 聖誕假都有得食！
飲食
10小時前
更多文章
麥華章 - 松露飄香 | 玫瑰人生
　　又到松露飄香時節。每年10至12月，我最為雀躍，因是世上最受追捧珍貴食用菌白松露的當造期，作為白松露癡的我，便會吃個大快朵頤，盡情飽嘗這人間美食。 　　散發細膩而深邃香氣的白松露向被稱為餐桌上的白鑽，其矜貴之處是純屬野生，無法人工培植，須在特定自然環境下成長，通常長於地下約1米深處，依附橡樹、榛樹等樹木根部，由松露獵人帶同狗隻去搜掘。意大利由西北部Piedmont至中部的Tuscany及
2025-12-05 02:00 HKT
玫瑰人生