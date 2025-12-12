Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁家權 - 湯水到喉唔到肺 | 好味大過天

好味大過天
好味大過天
梁家權
3小時前
生活 專欄
　　赴台北數天，投宿鄰近善導寺站的旅館，執房服務員推介附近道地食店，說台灣人愛吃「雙月」。多次經過「雙月食品社」，總有一條人龍，大多是本地人，更加想吃。

　　「雙月」連續多年獲米芝蓮必比登推介，慕名而來的人絡繹於途，奈何店細座位少，等多久難算得準，平生最怕等，所以連登記排隊的意欲也沒有。行程最後一天黃昏未到晚飯時間，店前只有幾個人輪候，於是急忙跟隊，十多分鐘後如願入座。

　　店內有個奇特景象，大部分食客面前都有一盅湯，而且湯料堆起似座山，顯然是必吃名物，跟風不會錯吧。三個人叫兩盅湯：蛤蜊燉雞腿湯和鮮鱸魚蛤蜊湯，再加黑松露拌麵、油飯、雙月乾蚵。

　　蚵仔亦即蠔仔，潮汕一帶的煎蠔烙煮蠔爽相當受歡迎，但在台灣吃格外暢心，一來脹卜卜，二來未吃過有殘餘蠔殼碎屑，而且像「雙月」烚熟後簡單的調味，更能吃出蚵仔的鮮香。黑松露拌麵，帶點噱頭，松露香有點不真實，淋上蔥油可能更惹味，而油飯是台灣小吃，淨扒飯吃也很滋味。

　　極喜歡飲台灣鼎泰豐的清燉雞湯，每次去台灣都一定要飲，即使沒有時間排隊入店堂食，也要買外賣到附近公園一灌而盡。那麼，「雙月」的燉雞湯又如何？

　　燉湯是「雙月」招牌食品，但湯料多到令人咋舌，問題是一個湯盅堆滿湯料，湯水的份量還能有多少？況且湯料熬過湯，大部分的原味已交出來，湯才是精華所在，我懷疑有多少人愛吃這麼多湯料而願意少飲湯水！

　　「雙月」的雞湯和魚湯都十分好飲，雞湯與鼎泰豐的口味截然不同，「雙月」有大量蛤蜊同燉，多了海產的鮮甜味道，但不管雞湯或鱸魚湯，只嫌份量真的到喉唔到肺，其實少四分一湯料，讓客人多飲四分一湯水就好了。

梁家權

梁家權 - 牛店不負盛名 | 好味大過天
　　若不是店前有大大個美食推介「車呔人」標誌，不知底蘊的人，怎會留意這間門面不起眼，從外看不見內裏情況的店子。這就是台北萬華區昆明街蜚聲遠近的「牛店」，一間專門吃台灣牛肉麵的店子。 　　多年前跟台灣文化人舒國治的指引，開始巡吃島上所到之處的牛肉麵，儘管是街頭里巷的家庭小店，也不拘是集團的連鎖店，台北和台南、台東或澎湖，老店或新店，仔細去品嘗，真切體會到簡單的一碗牛肉麵，口味原來可以很不同，繼
2025-12-05 02:00 HKT
