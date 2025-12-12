Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

何明新 - 「交椅」與「肥婆椅」 | 猛料阿Sir講古

猛料阿Sir講古
猛料阿Sir講古
何明新
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　論資排輩，總喜歡以第幾把「交椅」來分辨，「第一把交椅」就是最大的大哥大，警隊「第一把交椅」就是「一哥」警務處長，警隊「一哥」的「一」另一意思是他的座駕車牌是「1」號。有些地方的第一把手因他的職員編號是1號而稱為「一哥」。洋文Number One（冧吧溫）也有重要和第一的意思。

　　「交椅」是一種設計簡單折疊的坐具，中國漢代前未流行坐椅/凳，張騫出使西域後，傳入了「胡床」，是一種可折疊的椅/凳，改變了中原席地而坐的習慣，及後獲廣泛使用。據說隋帝有胡人血統，忌諱「胡」字，「胡床」改稱為「交床」，經過發展，又因有靠背，便名為「交椅」。

　　到宋代，「交椅」成為貴族及上層社會的坐具，甚至使用金鑄造「交椅」，成為等級的象徵。《水滸傳》第五回：李忠道：「他留小弟在山上為寨主，讓第一把交椅，教小弟坐了，以此在這裏落草。」和茅盾《子夜》十六：「天津的麵粉業總算勢力雄厚，坐中國第一把交椅的了。」

　　較近代的香港也有一種叫「肥婆椅Round Back Chair」的政府凳，看似是「來路」，其實是本地設計和生產，是1930至1950年代時期「皇家倉」（今之政府物流服務署Government Logistics Department）「自主研發」，因香港沒有木材生產，便從暹羅SIAM（泰國）等東南亞地方購買柚木運回本港，交本地木匠根據政府圖紙製造，上漆和打磨等工序。

　　「肥婆椅」是當時專為政府辦公室設計的一種專用椅，在警隊早期又稱為「幫辦椅」，是警官專用，員佐級人員和市民只可用一些沒有arm rest靠臂/扶手的直背凳，因當時警官主要是外籍人士，身形較肥大，「肥婆椅」是特別適合，有俗稱「肥婆踎塔—tup tup冚」和穩陣的效果。在捕房（報案室），坐堂幫辦（督察）坐在肥婆椅，像當舖（大押）朝奉（掌櫃）居高臨下面向報案人，有壓到對方的氣勢。直至80年代中期，政府才開始更換一些較新型而不是自行設計的凳，而「肥婆椅」又發覺不符合人體工學，便慢慢被淘汰。但「肥婆椅」四平八穩，坐起來很有官威和氣勢，所以一部分被保留，悉心上漆和打磨，又成為身份的象徵，每當在大型儀式舉行時，「肥婆椅」又派上用場，一一留給貴賓和高級人員坐在前排，其他人則坐現代配合人體工學的一般膠凳或木凳。

　　無疑，處於不同年代的「交椅」和「肥婆椅」都是身份和權力的象徵。另外因「肥婆椅」設計獨特，經匠人巧手工藝，精挑細選優質柚木木料製造和造型「四正」，也成為收藏家的寵兒。

香港史警政史
郵票錢幣園藝研究者
何明新

悉心打磨後上漆的「肥婆椅」
悉心打磨後上漆的「肥婆椅」
「肥婆椅」
「肥婆椅」
最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
社會
8小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
15小時前
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」
突發
6小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
20小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
12小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
12小時前
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
社會
7小時前
TVB「落難咪神」胸壓上位小生尺度極大 超低胸盡顯迫爆身材 男神抖大氣硬晒軚
TVB「落難咪神」胸壓上位小生尺度極大 超低胸盡顯迫爆身材 男神抖大氣硬晒軚
影視圈
14小時前
富麗敦海洋公園酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒 聖誕假都有得食！
富麗敦海洋公園酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒 聖誕假都有得食！
飲食
10小時前
更多文章
何明新 - 郵學界－齊投票 | 猛料阿Sir講古
　　12月7日立法會換屆選舉，對於我們一眾喜歡收集郵品postal stationery（郵票、郵戳和明信片等）的集郵（郵學）界人philatelist多了一份喜悅，香港集郵人一向支持選舉投票，既盡公民責任，又可收集宣傳郵戳（郵印標語Postal Slogan）等，今次更比以往最少多一個宣傳戳，第一個「2025.12.7立法會換屆選舉Legislative Council General Elec
2025-12-05 02:00 HKT
猛料阿Sir講古