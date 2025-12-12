何明新 - 「交椅」與「肥婆椅」 | 猛料阿Sir講古

論資排輩，總喜歡以第幾把「交椅」來分辨，「第一把交椅」就是最大的大哥大，警隊「第一把交椅」就是「一哥」警務處長，警隊「一哥」的「一」另一意思是他的座駕車牌是「1」號。有些地方的第一把手因他的職員編號是1號而稱為「一哥」。洋文Number One（冧吧溫）也有重要和第一的意思。



「交椅」是一種設計簡單折疊的坐具，中國漢代前未流行坐椅/凳，張騫出使西域後，傳入了「胡床」，是一種可折疊的椅/凳，改變了中原席地而坐的習慣，及後獲廣泛使用。據說隋帝有胡人血統，忌諱「胡」字，「胡床」改稱為「交床」，經過發展，又因有靠背，便名為「交椅」。



到宋代，「交椅」成為貴族及上層社會的坐具，甚至使用金鑄造「交椅」，成為等級的象徵。《水滸傳》第五回：李忠道：「他留小弟在山上為寨主，讓第一把交椅，教小弟坐了，以此在這裏落草。」和茅盾《子夜》十六：「天津的麵粉業總算勢力雄厚，坐中國第一把交椅的了。」



較近代的香港也有一種叫「肥婆椅Round Back Chair」的政府凳，看似是「來路」，其實是本地設計和生產，是1930至1950年代時期「皇家倉」（今之政府物流服務署Government Logistics Department）「自主研發」，因香港沒有木材生產，便從暹羅SIAM（泰國）等東南亞地方購買柚木運回本港，交本地木匠根據政府圖紙製造，上漆和打磨等工序。



「肥婆椅」是當時專為政府辦公室設計的一種專用椅，在警隊早期又稱為「幫辦椅」，是警官專用，員佐級人員和市民只可用一些沒有arm rest靠臂/扶手的直背凳，因當時警官主要是外籍人士，身形較肥大，「肥婆椅」是特別適合，有俗稱「肥婆踎塔—tup tup冚」和穩陣的效果。在捕房（報案室），坐堂幫辦（督察）坐在肥婆椅，像當舖（大押）朝奉（掌櫃）居高臨下面向報案人，有壓到對方的氣勢。直至80年代中期，政府才開始更換一些較新型而不是自行設計的凳，而「肥婆椅」又發覺不符合人體工學，便慢慢被淘汰。但「肥婆椅」四平八穩，坐起來很有官威和氣勢，所以一部分被保留，悉心上漆和打磨，又成為身份的象徵，每當在大型儀式舉行時，「肥婆椅」又派上用場，一一留給貴賓和高級人員坐在前排，其他人則坐現代配合人體工學的一般膠凳或木凳。



無疑，處於不同年代的「交椅」和「肥婆椅」都是身份和權力的象徵。另外因「肥婆椅」設計獨特，經匠人巧手工藝，精挑細選優質柚木木料製造和造型「四正」，也成為收藏家的寵兒。



香港史警政史

郵票錢幣園藝研究者

何明新

悉心打磨後上漆的「肥婆椅」