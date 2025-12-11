潘雄威 - 裂齒綜合症 | 乳齒童時

牙齒就算如何完整無蛀蝕，都可能在進食咀嚼時意外受創傷，多數是在不為意的情況下咬到硬物，最常見的是碎骨和細沙粒，有時甚至是筷子和叉。



牙齒表面的琺琅質堅硬無比，襟磨襟壓，不過遇到撞擊就可能會碎裂。在放大鏡下，不難看到成年人的琺琅質裏有裂紋，甚至裂痕。



很多人口中的牙齒多多少少有不同程度的琺琅質崩裂，這些裂紋及崩裂若只發生在琺瑯質，病人或者只會感到崩裂邊緣尖銳而不舒服，牙齒不會感到痛楚。如果裂紋深入象牙質，觸及裏面的神經，牙齒就會敏感，甚至疼痛。



裂紋若深入牙髓，咀嚼時裂紋會擴張，牙髓神經受刺激，病人會感到不適，口腔裏的細菌就會從裂縫侵入牙髓，引起炎症及痛楚。



裂齒綜合症是牙齒有微裂痕，引起不適甚至痛楚。病人所講的病徵在口腔內很多時找不到源頭，牙齒表面完整無缺，用強光照射下找不到明顯裂紋，X光甚至電腦掃描也查不出問題，是牙科醫生其中一種最難診斷及處理的痛症。只觀察不治療可能延誤病情，若急於做入侵性治療又會使牙齒無辜受損，造成人為破壞，對牙科醫生而言是一件很頭痛的事，落實治療方案更具挑戰。



按我及很多行家的經驗，裂齒綜合症要很靠醫生與病人的協調和互信，一步一步的治療，雖然最終有些牙齒可能都要剝掉，過程中的溝通和等待是必要的。



平時小心食物中的小硬物，進食不要魯莽，尤其是牙齒有大面積補牙和咬合過重的情況。希望大家的牙齒用到老都不會遇到裂齒綜合症！

兒童齒科專科醫生，行醫兼教學。



潘雄威