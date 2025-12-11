李純恩 - 東北地名 | 好好過日子

網上有個東北女孩說東北的旅遊業為甚麼沒有南方好，原因是地名都起得太隨意。她舉例子說：本溪有「陰魂溝」，丹東有「蛤蟆塘」，撫順有「褲襠溝」，鞍山有「老禿頂子」，遼陽有「母豬溝」，大連有「老母豬礁」，朝陽有「大饅頭溝」，營口有「歪石喇子」，錦州有「二道溝」，瀋陽有「老牛圈」，阜新有「翻身溝」，盤錦有「下口子」，鐵嶺有「王八嶺」，葫蘆島有「大屁股溝」，吉林有「老鱉炕濕地公園」，還有「海鴨子拉屎島」。



諸如此類她說一大串，聽得人忍俊不禁。她說南方的地名起得文雅有內涵，比如南潯、周莊，鼓浪嶼，一聽就令人想去走走。現在大陸旅遊點流行文青風，到處可見「我在哪裏哪裏等你」、「我在哪裏哪裏想你」之類的標誌。但要是那個地方叫「陰魂溝」，「我在陰魂溝等你」，你敢去？又或者，「我在大屁股溝想你」，你會有胃口？



東北旅遊業做得不好當然有很多原因，但這樣的地名也確實很令人困惑。大陸有一本很出名的小說叫《林海雪原》，說的是解放軍當年在東北剿匪的故事。記得小說第一章就是「奇襲奶頭山」，書中解釋此山因為長得像女人奶頭而得名。另外有一章就是著名的「智取威虎山」，因為那座山長得像大老虎。可見從「奶頭山」到「大屁股溝」，真的是一股母親大地的東北風。



東北人的祖先多數是山東人，當年在山東活不下去的農民，拖家帶口扶老攜幼闖關東，去東北尋活路。農民沒文化，很淳樸，來到黑土地，走到一個地方看着像甚麼，就起一個甚麼名字，像母豬叫母豬，像奶頭叫奶頭，不講究，很生動，就是沒有到過二百年後給子孫的旅遊業造成了困惑，始料不及。



李純恩