Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 東北地名 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
5小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　網上有個東北女孩說東北的旅遊業為甚麼沒有南方好，原因是地名都起得太隨意。她舉例子說：本溪有「陰魂溝」，丹東有「蛤蟆塘」，撫順有「褲襠溝」，鞍山有「老禿頂子」，遼陽有「母豬溝」，大連有「老母豬礁」，朝陽有「大饅頭溝」，營口有「歪石喇子」，錦州有「二道溝」，瀋陽有「老牛圈」，阜新有「翻身溝」，盤錦有「下口子」，鐵嶺有「王八嶺」，葫蘆島有「大屁股溝」，吉林有「老鱉炕濕地公園」，還有「海鴨子拉屎島」。

　　諸如此類她說一大串，聽得人忍俊不禁。她說南方的地名起得文雅有內涵，比如南潯、周莊，鼓浪嶼，一聽就令人想去走走。現在大陸旅遊點流行文青風，到處可見「我在哪裏哪裏等你」、「我在哪裏哪裏想你」之類的標誌。但要是那個地方叫「陰魂溝」，「我在陰魂溝等你」，你敢去？又或者，「我在大屁股溝想你」，你會有胃口？

　　東北旅遊業做得不好當然有很多原因，但這樣的地名也確實很令人困惑。大陸有一本很出名的小說叫《林海雪原》，說的是解放軍當年在東北剿匪的故事。記得小說第一章就是「奇襲奶頭山」，書中解釋此山因為長得像女人奶頭而得名。另外有一章就是著名的「智取威虎山」，因為那座山長得像大老虎。可見從「奶頭山」到「大屁股溝」，真的是一股母親大地的東北風。

　　東北人的祖先多數是山東人，當年在山東活不下去的農民，拖家帶口扶老攜幼闖關東，去東北尋活路。農民沒文化，很淳樸，來到黑土地，走到一個地方看着像甚麼，就起一個甚麼名字，像母豬叫母豬，像奶頭叫奶頭，不講究，很生動，就是沒有到過二百年後給子孫的旅遊業造成了困惑，始料不及。

李純恩

最Hit
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
影視圈
14小時前
美國減息｜聯儲局將公布議息結果
美國減息｜聯儲局公布減息0.25厘符預期  明年和後年各減息一次
宏觀經濟
4小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
15小時前
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
影視圈
9小時前
連鎖酒樓兩餸飯外賣優惠$38起！送飲品或例湯 晚市小菜$30起 1種身份再平啲
連鎖酒樓兩餸飯外賣優惠$38起！送飲品或例湯 晚市小菜$30起 1種身份再平啲
飲食
15小時前
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
生活百科
18小時前
大家樂雙12下午茶優惠！$22歎炸雞髀+金蜜雞翼 晚市老火湯小菜餐減$8
大家樂雙12下午茶優惠！$22歎炸雞髀+金蜜雞翼 晚市老火湯小菜餐減$8
飲食
13小時前
新聞女王2丨龔慈恩一鏡到底11分鐘演出成教科書級數示範 11種情緒轉折演技封神 被力推為最佳女配角
新聞女王2丨龔慈恩一鏡到底11分鐘演出成教科書級數示範 11種情緒轉折演技封神 被力推為最佳女配角
影視圈
12小時前
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
生活百科
16小時前
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
影視圈
15小時前
更多文章
李純恩 - 道德沒有高地 | 好好過日子
　　這天小朋友在網上看到「佔領道德高地」這個名詞，問我甚麼樣的人會喜歡佔領道德高地？我告訴他：沒有道德的人。 　　道德其實沒有甚麼高地不高地，但有的人會製造道德高地。但凡有甚麼事情發生，當其他人都在用常理去對待處理的時候，這些人會特意將事情跟道德扯上關係，故意將道德標準拔高，然後第一個爬上去，站在上面做個佔領者。之所以要這麼做，並非這種人特別有道德，而是以為佔領了那個自製的道德高地之後，不但
2025-12-10 02:00 HKT
好好過日子